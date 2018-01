Le GSIM revendique des attentats du Mali - abamako.com

Le GSIM revendique des attentats du Mali Publié le mardi 30 janvier 2018 | bbc.com

Iyad

Iyad

Le Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans (Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin), déclare être le responsable des attentats de fin janvier au Mali.



Ce groupe, allié du groupe al-Qaeda, a été formé par Ansar Dine, Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) dans le Sahel, la katiba Macina et la katiba Al-Mourabitoune.



A travers sa branche média "al-Zallaqa", il a revendiqué être le veritable responsable des attentats perpétrés les 27 et 28 janvier, contre des bases militaires maliennes.



Le 27 janvier, des hommes armés ont tué au moions 14 soldats dans un assaut matinal, dans un camp militaire à Soumpi, près de Tombouctou.



Le lendemain, trois autres soldats ont trouvé la mort dans une autre attaque d'hommes armés sur une base militaire dans la ville de Menaka.



En plus de la revendication de ces attaques, ce groupe avoue que ce sont ses éléments qui ont attaqué les casques bleues de l'Onu le 12 janvier.



Depuis sa formation en mars 2017, Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin a essayé de viser, plusieurs fois, les troupes françaises et celles de l'Onu au Mali.



La dernière communication de ce groupe terroriste s'est faite via un télégramme diffusé par son média al-Zallaqa.