Promesse électorale: une candidate de la commune III tient parole
Publié le mardi 30 janvier 2018 | Info Matin

Le terrain de foot du point-G village a abrité le samedi, la cérémonie de remise de récépissés aux groupements de femmes de Koulouba, de Sokonafing, de Point-G et de Koulouba. La cérémonie était présidée par Mme DIAWARA Aïssata Lady TOURE, en présence des membres du bureau politique national du RPM. Ladite donation a été faite par Mme TRAORE Djénéba MAIGA, présidente de la sous-section RPM du Point- G village et hameaux.

Bien que son parti n’a pu avoir la majorité des conseillers communaux, une victoire devant lui conférer, le statut de maire, Mme TRAORE a tenu à respecter sa parole donnée aux électeurs de sa commune. Des récépissés et des enveloppes à 20 groupements de femmes, des fonds de création d’entreprises ont été offerts à 4 jeunes diplômés sans emploi, 20 lampadaires ont été installés dans le village de Point-G. C’est en tout cas, la teneur des dons que les habitants de Koulouba, de Sokonafing ont bénéficié, le samedi, dans la plus grande satisfaction, des responsables RPM.

D’entrée de jeu, Mme TRAORE, la donatrice a insisté que cette donation s’inscrivait dans la cadre de la concrétisation des promesses électorales qu’elle avait prises lors des communales du 20 novembre 2017.

« La cérémonie de ce jour revêt un caractère tout particulier, puisqu’il s’agit pour moi d’exécuter une promesse tenue lors de ma candidature aux élections municipales qui était d’aider et d’accompagner les groupements de femmes et la jeunesse de la commune III pour la création et le suivi de leur projet », a-t-elle rappelé avant de soutenir que le plus important entre les hommes politiques et les électeurs est la confiance.

« Cette confiance ne va jamais se perdre entre nous », a-t-elle rassuré.

Ce geste de Mme TRAORE a été une fierté pour les camarades de son parti qui n’ont pas manqué d’éloges à l’endroit de la donatrice. Selon Mme DIAWARA, cette donation atteste que les femmes et les jeunes sont au centre des préoccupations des responsables du RPM. Car bien que n’étant pas élue maire de la commune, elle ne les a pas abandonné. « Ce geste est une fierté pour l’ensemble des camarades du RPM. Il s’agit aujourd’hui d’une promesse électorale tenue. Ce qui compte pour nous, c’est le bien-être de toutes les populations et surtout des jeunes de et des femmes. Merci à notre camarade qui nous a rendu fiers aujourd’hui. Il s’agit des récépissés sans lesquels aucune activité associative n’est possible, accompagnés de fonds d’activités génératrices de revenus, de 20 lampadaires, et des fonds de création d’entreprises pour les jeunes. Que notre camarade en soit remerciée, au nom de toutes les femmes du RPM. Je lance un vibrant appel aux femmes et aux jeunes ici bénéficiaires de faire bon usage de ces donations », a-t-elle dit.

Pour Mme Djeneba GUIRO, Présidente de l’association des femmes du Point-G, et porte-parole des donatrices, ces documents et fonds viennent à point nommé pour les populations de ces trois quartiers. Elle a vivement remercié la donatrice au nom de tous les bénéficiaires.



PAR CHRISTELLE KONE