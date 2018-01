Paix et réconciliation : Mme Traore Oumou Toure s’entretient avec les femmes de Mande - abamako.com

Dans le cadre de la sensibilisation pour la paix et la réconciliation, le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la famille, Mme Traoré Oumou Touré a rencontré, vendredi dernier au Centre national de documentation et d’information sur la femme et l’enfant (CNDIFE), les groupements des femmes du Mandé. C’était en présence de son secrétaire général, Mohamed Ag Attaher, de la directrice du CNDIFE, Mme Diallo Mama Diarra et du représentant des hommes du Mandé, Salim Keïta.

D’entrée de jeu, le porte-parole des hommes du Mandé a exprimé la joie des siens pour la reconduction de Mme Traoré Oumou Touré au gouvernement. A cet effet, il a remercié le président de la République pour la confiance renouvelée au ministre en charge de la Promotion des Femmes.

Par ailleurs, Salim Keïta a expliqué que la rencontre avec les femmes du Mandé s’inscrit dans la collaboration. Pour lui, les associations du Mandé, la jeunesse et toute la population de notre commune sont fiers et se glorifient de plusieurs actes posés au Mandé, notamment l’organisation d’un festival de réconciliation et d’intégration qui a regroupé les femmes de huit régions du pays et celles de Bamako à Kirina, dans la Commune rurale du Mandé.

En outre, les dons de matériel et équipements aux femmes et jeunes de tous les villages, des formations dans le domaine du développement rural, des visites d’amitié et d’intégration sous régionales au Burkina et l’octroi des champs collectifs aux femmes de chaque village sont à mettre à l’actif de la Commune.

Le porte-parole a également réitéré l’engagement de sa Commune à soutenir le président dans ses entreprises, notamment dans le processus de la paix et réconciliation et dans la quête de cohésion sociale.

Le chef du département de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille s’est réjouie d’accueillir la délégation du Mandé avec un engagement patriotique. Pour Oumou Touré, il s’agit d’une délégation venue magnifier la solidarité et la reconnaissance. Elle a remercié toute la population du Mandé pour la considération et l’accompagnement, sans faille.

Mme le ministre n’a pas manqué de remercier les hommes pour leur appui à la bonne cause, c’est-à-dire celle des femmes et leur accompagnement avant d’apprécier particulièrement la cohésion sociale dans la Commune du Mandé.

La ministre en charge de la Promotion de la Femme s’est engagée à transmettre le message de la délégation du Mandé au président de la République et au Premier ministre.

Aminata Dindi Sissoko