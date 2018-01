Visite : Le CONOR rencontre le président du CNOS - abamako.com

Visite : Le CONOR rencontre le président du CNOS Publié le mardi 30 janvier 2018

Les membres du Comité de normalisation (CONOR) ont rencontré le président du Comité national olympique et sportif (CNOS), Habib Sissoko, hier au siège du comité.

La délégation était conduite par la présidente du CONOR, Mme N’Daou Fatoumata Guindo et comprenait le vice-président, Me Mamadou Gaoussou Diarra et deux membres du comité, Lossseni Bengaly et Youssouf Diallo. Il s’agissait d’une visite de prise de contact, indique le communiqué du CNOS, dont copie a été déposée à notre Rédaction. «Le président du Comité national olympique et sportif, Habib Sissoko a remercié le CONOR pour sa disponibilité à accepter une mission difficile et son esprit de dialogue avec tous les acteurs de la crise du football», peut-on lire dans le communiqué qui ajoute : «la présidente du CONOR a indiqué que la visite au CNOS relève d’un souci affiché de rencontrer les partenaires stratégiques du sport malien, dont le CNOS est la représentation nationale. Mme N’Daou Fatoumata Guindo a souhaité la collaboration du CNOS pour un meilleur aboutissement de sa mission».



