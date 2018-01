Office du Niger : Le ministre de l’Agriculture satisfait de l’etat d’avancement des travaux du barrage de Markala - abamako.com

Publié le mardi 30 janvier 2018 | L'Essor

Le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé, était ce jeudi en visite de chantier dans la zone Office du Niger. Accompagné du PDG de l’Office du Niger et plusieurs membres de son cabinet, le chef du département de l’Agriculture était venu voir les réalisations exécutées dans la zone de production de M’béwani. Ces réalisations concernent les travaux de correction des affouillements, de protection des installations, de vidéosurveillance sur le barrage de Markala, de l’aménagement de la piste d’accès au barrage ainsi que de la réhabilitation des postes de sécurité à l’entrée et à la sortie du barrage. Il y a aussi la réhabilitation du Point «A» qui a subi tout dernièrement une attaque terroriste.

Estimés à 1 milliard de F cfa, ces travaux de réhabilitation et de sécurisation du barrage de Markala rentrent non seulement dans le cadre de la durabilité dudit barrage, poumon de l’Office du Niger, mais aussi dans le programme de développement socioéconomique du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. A la date d’aujourd’hui (jeudi, ndlr), certains travaux sont déjà réalisés et d’autres sont en cours de réalisation. Le ministre Dembélé en a pu faire le constat. «Je suis très satisfait des travaux déjà réalisés et je félicite la direction de l’Office du Niger et les autres partenaires de l’exécution desdites réalisations, tout en les encourageant à plus d’engagement pour la fin des travaux», a indiqué le ministre Nango Dembélé avant d’ajouter «le barrage de Markala est un ouvrage stratégique qui nous permet d’irriguer plus de 130.000 hectares dans la zone de l’Office du Niger. Son maintien en bon état de fonctionnement contribue à sécuriser et à garantir la production agricole à l’Office du Niger. Vous comprendrez là toute l’importance de ce projet». Il a, enfin, félicité et encouragé les forces armées et de sécurité pour le travail qu’elles sont en train de faire aux alentours du barrage de Markala.

24 heures seulement après l’étape de Markala, le ministre de l’Agriculture s’est rendu Bla où il a présidé la cérémonie de remise de matériels et équipements agricoles aux organisations paysannes et producteurs de la zone PDI-BS de Bla. Il était accompagné pour la circonstance de son homologue du développement local, Zoumana Mory Coulibaly et du coordinateur national du Programme de développement de l’irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS), Soumaïla Samaké. Ces matériels et équipements sont composés de 5 tracteurs avec accessoires, 37 batteuses, 15 motoculteurs et 9 décortiqueuses.

Le ministre Dembélé a exhorté les bénéficiaires des équipements et matériels agricoles à s’acquitter convenablement de leur participation financière et à faire un bon entretien desdits équipements. Ceci permettra, de son point de vue, de poursuivre et d’étendre le projet à d’autres producteurs afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif de mécanisation de l’Agriculture qui au cœur du programme présidentiel.

Demba COULIBALY

