Tombouctou : Le gouvernorat console les blessés de l’attaque de SOUMPI - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Tombouctou : Le gouvernorat console les blessés de l’attaque de SOUMPI Publié le mardi 30 janvier 2018 | L’Essor

© aBamako.com par DR

Nord Mali : Une vue de la ville de GAO

Une vue de la ville de GAO Tweet

Ce lundi 29 janvier, une délégation du gouvernorat de Tombouctou conduite par son directeur de cabinet Baye Konaté accompagné des conseillers spéciaux et du maire de la ville a rendu une visite aux blessés de l’attaque de Soumpi. Du constat général des médecins, aucun des blessés admis à l’hôpital de Tombouctou, n’a son pronostic vital engagé, leur guérison est pour bientôt, confessent-ils. Leur sortie n’est qu’une question de jours renchérit un autre médecin.

Le directeur de cabinet Baye Konaté a expliqué que la visite aux blessés n’a d’autre but que de transmettre le message de soutien et de solidarité du président de la république Ibrahim Boubacar Kéita, du gouvernement et aussi la compassion de tout le peuple malien. Il leur a assuré de l’accompagnement des plus hautes autorités et de l’estime des populations qui soutiennent leur armée. Le directeur de cabinet a souhaité prompt rétablissement aux malades.

Bien que blessés, le moral des hommes n’est pas affecté. Les déclarations du commandant de zone Abbas Dembélé en dit long. Il a salué le courage, la bravoure et le courage, dont les soldats ont fait montre pour contenir les auteurs de cette attaque barbare et ignoble. Au nom du chef d’état major général des armées, du chef d’état major de l’armée de terre, il remercié la délégation régionale, le corps médical de l’hôpital de Tombouctou pour la promptitude avec laquelle il a pris en charge les blessés de Soumpi. Il a aussi remercié les populations pour leurs marques de soutien et solidarité envers les FAMAS avant de leur demander davantage de collaboration pour circonscrire l’insécurité qui menace dangereusement le développement. En conclusion, ces attaques n’ont d’autres buts que de saper le moral des troupes et ébranler la confiance populations-FAMAS.

Le directeur de cabinet Baye Konaté a au nom du gouverneur de région remis une enveloppe symbolique aux blessés. L’ancien premier ministre Mohamed Ahmed Ag Hamani présent dans la région a aussi rendu visite aux blessés quelques heures plutôt avant le passage de la délégation du gouvernorat. Il a aussi remis une enveloppe symbolique pour les malades. Rappelons que sur les 17 blessés de l’attaque de Soumpi, 10 sont admis à l’hôpital de Tombouctou, 1 au camp militaire et 6 autres ont été référés vers d’autres centres pour recevoir des soins appropriés à leurs blessures.



Moulaye SAYAH

AMAP-Tombouctou