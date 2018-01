Mali, élargir le dialogue pour une sortie de crise? - abamako.com

Mali, élargir le dialogue pour une sortie de crise? Publié le mardi 30 janvier 2018 | dw.com

Deuxième jour de deuil national au Mali en hommage aux victimes des attentats qui ont fait récemment une soixantaine de morts. Des attentats imputés aux groupes djihadistes.



Les groupes djihadistes qui contrôlent toujours plusieurs zones sur le territoire malien y mènent des attaques mais également des enlèvements. Pas plus tard que lundi, une religieuse colombienne enlevée il y a près d'un an dans le pays est apparue dans une vidéo dans laquelle elle sollicite l'intervention du pape François pour obtenir sa libération.



La situation sécuritaire semble particulièrement se détériorer dans le centre du Mali, aux confins du Burkina Faso et du Niger. Une zone dans laquelle se concentrent les premières opérations de la force conjointe anti-djihadiste du G5 Sahel.



Mais alors que jusqu’à présent l’intervention militaire semble avoir montré ses limites et que l’accord d’Alger peine à être mis en œuvre, faut-il élargir le dialogue avec les groupes armés et inclure les djihadistes?



Cliquez sur l'image ci-dessus pour écouter l'analyse du politologue Aziz Fall, responsable du Groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique (GRILA).