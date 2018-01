Lutte contre le terrorisme et l’extrémisme : Le Mali opérationnalise son plan d’action - abamako.com

Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a présidé lundi matin, à l’Azalaï Grand hôtel de Bamako, l’ouverture d’un atelier de trois jours pour la mise en œuvre de la Politique nationale de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme au Mali et dans l’espace sahélien











Le chef du gouvernement avait à ses côtés, pour la circonstance, Mme Mbaranga Gasarabwe, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations unies, coordonnatrice humanitaire et coordonnatrice résidente du Système des Nations unies au Mali, et Thierno Oumar H. Diallo, ministre des Affaires religieuses et du Culte.



Les travaux se déroulent également en présence d’un membre du Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, en la personne de Mme Lopez Da Rosa Danilson, venue spécialement pour la cause.



Prennent aussi part à ces travaux près d’une centaine d’acteurs nationaux et internationaux, étatiques et non étatiques, venus d’horizons divers, avec cependant un dénominateur commun : la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme.



En ce qui concerne la cérémonie d’ouverture proprement dite, elle était marquée par trois interventions, à commencer par celle de Mme Néné Soukouna, 3e adjointe au maire de la Commune III du district de Bamako.



Après avoir souhaité la bienvenue aux officiels et aux participants, elle a salué cette initiative et souligné la pertinence de la thématique de l’atelier ; à savoir : la mise en œuvre de la Politique nationale de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme et son plan d’action 2018-2020.



Mme Mbaranga Gasarabwe a abondé dans le même sens, en insistant sur le caractère transnational et pernicieux de ce fléau dont les causes sont multiples et variées, mais dans une complexité inextricable. Aussi a-t-elle assuré le Mali du soutien de la communauté internationale, notamment du Système des Nations unies, pour endiguer ce phénomène dont les effets néfastes se passent de tout commentaire.



Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a partagé la même préoccupation, en mettant en relief la stratégie des groupes terroristes consistant à dessiner des lignes de fractures intercommunautaires et intracommunautaires, sans oublier leur volonté de détruire les Etats du Sahel et leurs symboles, y compris aux dépens des agents publics, civils comme porteurs d’uniforme.



C’est la raison pour laquelle, le chef du gouvernement a affirmé la volonté et la détermination du Mali à combattre ce fléau en combinant, au plan stratégique, les trois D (défense, diplomatie et développement) et, au plan opérationnel, les trois C (concertation, cohésion complémentarité).



Aussi a-t-il invité les participants à cet atelier à privilégier une démarche participative, inclusive et globale pour assurer une adhésion effective de différentes couches à cette cause.



Ils doivent également mettre à profit cet atelier, selon le Premier ministre, pour, globalement, préparer les mécanismes et instruments nécessaires pour l’institutionnalisation de la stratégie et sa mise en œuvre efficace, axée sur des résultats, des synergies des parties prenantes, de l’évaluation et de son amélioration.



De façon plus spécifique, il s’agit de susciter l’appropriation et l’adhésion à ladite Politique et à son plan d’action ; de déterminer un mécanisme de gestion efficace de coordination, de communication et d’évaluation périodique de la stratégie et de son plan d’action ; d’identifier, prioriser et hiérarchiser les actions à mettre en œuvre et d’établir un chronogramme de mise en œuvre de ces actions prioritaires.



A signaler que les participants à cet atelier, repartis en cinq groupes de travail, sont des acteurs étatiques et non étatiques, nationaux comme internationaux : départements ministériels, gouvernorats de région, conseils régionaux, institutions publiques de l’Etat, société civile, partenaires techniques et financiers (PTF), dont le Bureau des Nations unies contre le terrorisme.



Ces groupes de travail sont constitués en écho aux cinq piliers de ladite Politique nationale, dont le 4 P de la Stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme des Nations unies et 1 Stratégie nationale : prévenir, protéger, poursuivre, répondre, cohésion sociale (spécificité malienne).



La clôture des travaux est prévue ce mercredi 31 janvier.



Source : CCOM/MARC