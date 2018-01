Yirimadio-Bakorobabougou : Un réseau de vol de bétails démantelé - abamako.com

Yirimadio-Bakorobabougou : Un réseau de vol de bétails démantelé Publié le mercredi 31 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

La bande qui coupait le sommeil aux éleveurs de Yirimadio a été démantelée ce samedi par les limiers du 13e arrondissement. Le cerveau de ce réseau, Gaoussou Diallo, et ses acolytes, spécialisés dans le vol de bétails et d’abatage clandestin, ont vu leur course prendre fin après l’intervention d’une équipe de la brigade de recherche du 13e arrondissement, dirigée par l’inspecteur divisionnaire Seydou Sanogo alias Paparé.



Connu dans les milieux des éleveurs comme un redoutable prédateur de bétails de la zone de Yirimadio-Bakorobabougou, Gaoussou Diallo, qui avait décidé de tourner dos à tous les métiers du monde pour former une équipe de vol de bétails et d’abattage clandestin avec Mamoutou Kané et Aboubacar Boundy, a vu son entreprise voler en éclats suite à une dénonciation de vol de 8 veaux.



Cette accusation a entraîné le samedi dernier l’intervention sur la colline de Bakorobabougou de l’équipe de Seydou Sanogo dit Paparé, inspecteur divisionnaire et chef de la brigade de recherche du 13e arrondissement.



En attendant la suite des enquêtes, Gaoussou Diallo et sa bande méditent leur sort sous les verrous du 13e arrondissement loin de leur abattoir clandestin alimenté par des bétails subtilisés aux éleveurs de Yirimadio-Bakorobabougou.



O. B. S.