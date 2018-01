Bamako : Le Club de soutien à Moussa Mara forme 100 jeunes - abamako.com

Bamako : Le Club de soutien à Moussa Mara forme 100 jeunes
Publié le mercredi 31 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Le samedi 27 janvier 2018, le siège du Club de soutien à Moussa Mara a abrité la cérémonie de remise d’attestations de fin de formation à 100 jeunes. Les récipiendaires viennent des six communes du district de Bamako.



Le Club de soutien à Moussa Mara a procédé ce samedi à la remise d’attestations de formation à des jeunes issus des six communes du district. Cette formation a été rendue possible grâce au parti Yéléma sur une initiative du Club de soutien à Moussa Mara de la Commune IV. Face à l’insuffisance des capacités et le taux de chômage dans notre pays, le parti Yéléma, à travers le Club de soutien à Moussa Mara, s’est engagé à former des jeunes.







Pour Aliou Berthé, président du mouvement, “servir constitue l’œuvre la plus noble de l’humanité. Nous avons formé plus de 100 jeunes venus des 6 communes du district de Bamako. Nous avons pris cette initiative vu le taux de chômage de plus en plus accru dans notre pays. Cette formation que nous a donnée M. Tounkara servira à beaucoup”.



Il apparait clairement que l’activité réalisée est d’un apport capital dans la politique du gouvernement en matière de développement des compétences, alternative crédible pour la productivité, la valorisation des ressources en termes de développement et la résolution du désœuvrement de la jeunesse.



Hawa Sy