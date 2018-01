Retour volontaire de migrants maliens de la Libye - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Retour volontaire de migrants maliens de la Libye Publié le mercredi 31 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

© aBamako.com par A S

Arrivée de 150 Maliens de Libye

Bamako, le 30 décembre 2016 150 Maliens rapatriés de libye sont arrivés à l’école de Sogoniko Tweet

Après un premier vol le 25 janvier 2018, les autorités maliennes viennent de procéder au rapatriement de 162 de nos compatriotes en provenance de la Libye, le lundi 29 janvier 2018. C’est au total 325 migrants maliens qui ont été rapatriés de la Libye courant janvier 2018.



Le ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine (MMEIA) en partenariat avec l’Organisation internationale de la migration (OIM) continue sa série de rapatriements des migrants maliens en détresse sur le territoire libyen. Après l’accueil de 164 migrants fin décembre 2017, et de 163 le 25 janvier dernier, un groupe de 162 de nos compatriotes vient de regagner le pays ce lundi 29 janvier 2018. Une centaine de ces nouveaux rapatriés étaient regroupés dans les centres de détention de Zouhara et de Zawiza, et le reste à Tripoli. Parmi les migrants de retour ce lundi, il y avait 16 femmes, et deux enfants mineurs non accompagnés et le reste des jeunes. Pour rappel la semaine dernière, 163 migrants avaient déjà été rapatriés dont 69 rescapés du naufrage intervenu le 7 janvier sur les côtes libyennes. Ce 1er vol de l’année 2018 avait enregistré également cinq femmes et deux mineurs.







Moussa Aliou Koné, chef de cabinet du ministère des Maliens de l’Extérieur, l’OIM s’est engagé à assurer l’insertion socioprofessionnelle de l’ensemble des migrants de retour volontaire en fonction de leur niveau technique et a assuré que des dispositions sont en cours pour d’autres rapatriements. « Des actions sont menées également pour dissuader tous les jeunes maliens qui tentent de prendre les larges », a déclaré M. Koné.



Ousmane Daou