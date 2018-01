Cérémonie de départ : 84 gendarmes font valoir leurs droits à la retraite - abamako.com

Publié le mercredi 31 janvier 2018 | Le Reporter

Une cérémonie de départ à la retraite a eu lieu le 23 janvier 2018 à l’école de formation Commandant Balla Koné de Faladiè. Pour officier cette cérémonie de départ à la retraite, il y avait le directeur général de la Gendarmerie nationale, colonel-major Satigui dit Moro Sidibé, magistrat militaire, accompagné des nouveaux retraités au nombre de quatre-vingt quatre gendarmes officiers généraux, officiers et sous-officiers. Visiblement ému, le magistrat colonel-major Satigui dit Moro Sidibé a remis à chacun des partants à la retraite une attestation de reconnaissance et un chèque d’une valeur de 1.500.000 Fcfa.



Pour leur part, ces retraités ont salué leur hiérarchie et rappelé combien ils se sont dévoués pour la patrie. L’adjudant-chef Sinayoko, porte-parole des partants, au nom de ce contingent sortant, s’est dit fier de la cohésion au sein de son corps. Il a souligné que ce n’est pas réellement un adieu, mais tout simplement une manière classique de céder la place aux cadets et de jouer le rôle de conseiller pour les générations actives.



Le porte-parole des retraités, le premier aide de camp du 1er président de la République, feu Modibo Keïta, représentant du colonel Abass Koureissy, empêché pour des raisons sanitaires, dira : «que rien n’est plus merveilleux que de jouir d’un repos paisible après tant d’années de dur labeur. Ces anciens de la Gendarmerie se retirent avec un appui de leur direction pour mieux vivre leur retraite. Au nom de mon colonel empêché, je dis merci à ces vaillants hommes».



Ousmane DIAKITE