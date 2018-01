‘’AN KO BOUA’’: Un mouvement opportuniste et fantaisiste ! - abamako.com

Société ''AN KO BOUA'': Un mouvement opportuniste et fantaisiste ! Publié le mercredi 31 janvier 2018 | Le Démocrate

Le ridicule a cessé de tuer au Mali. La politique du tube digestif a pris de l’ascenseur. La semaine dernière, une poignée d’individus opportunistes devant l’éternel ont créé un mouvement de soutien à l’actuel Président de la République IBK.











Dénommé ‘’ An KO BOUA’’ qui signifie ‘’ Nous disons IBK’’, ce nouveau mouvement est constitué par des hommes apatrides qui n’ont aucune vision ni d’ambition encore moins de conviction, alors ils s’adonnent aux calculs sordides. Ils tournent dans le sens du vent et sont prêts à tout pour parvenir à leurs fins.



Pour preuve, l’image illustrative centrale de leur logo est copiée-collée à partir du logo d'une association bordelaise (Bordeaux, France): Bx, Bordeaux Migrants, est une association girondine de soutien aux migrants. D'où l’image d'un couple et de leurs enfants en fuite (voir photo). Donc les saboteurs de ANW KO BOUA qui ont été mal inspirés, doivent être poursuivis pour plagiat malgré qu’ils sont revenus sur le logo après avoir été vilipendés sur les réseaux sociaux.



A.T