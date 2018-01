Assemblée nationale : Une vingtaine de personnes décorées - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Assemblée nationale : Une vingtaine de personnes décorées Publié le mercredi 31 janvier 2018 | L’Essor

© aBamako.com par A S

L`adoption de la loi des finances à l`Assemblée Nationale du Mali

L`Assemblée Nationale du Mali a procédé à l`adoption de la loi des finances 2018, le 22 Décembre 2017. Tweet

L’Assemblée nationale était en communion hier pour récompenser certains de ses personnels qui se sont distingués au cours de l’année 2017. A cette occasion, le choix du président de l’institution, Issaka Sidibé, s’est porté sur 16 députés et 4 membres de l’administration. Parmi eux, dix ont été décorés de la médaille de chevalier de l’ordre national et dix autres de la médaille d’argent avec effigie abeille. C’est la salle Awa Kéita qui a abrité la cérémonie à laquelle ont pris part les parents, collègues et amis des récipiendaires. La cérémonie était présidée par le président Issaka Sidibé.



C’était en présence du grand chancelier des ordres nationaux, le général Amadou Sagafourou Guèye. Celui-ci a tenu, d’abord, à présenter ses vœux de nouvel an aux hommes et femmes travaillant dans l’hémicycle. Pour lui, cette nouvelle année est certes pleine de défis mais il ne doute pas que l’Assemblée nationale jouera toute sa partition eu égard aux compétences qui l’animent. «Toutes les nations du monde ont, à un moment donné de lieur histoire, ressenti la nécessité de mettre en exergue certaines valeurs. Parmi celles-ci la bravoure, la ténacité, la solidarité, la dignité ou encore le don de soi», a-t-il témoigné.



A ces hommes et femmes de qualité, le général Amadou Sagafourou Guèye a rappelé l’importance que revêt cette distinction. Il leur a rendu hommage, avant d’ajouter que c’est une fierté certes mais aussi une charge car ils incarnent désormais ceux à quoi tous les dignes fils de ce pays doivent aspirer. «Par cette décoration, vous entrez à jamais dans l’estime du peuple malien», a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’il ne doute point que leur exemple puisse servir les enfants de la République.



Pour le président de l’Assemblée nationale, ce jour est exceptionnel au sein de l’hémicycle car il s’agit de rendre hommage à ceux et à celles qui, de par leur pratique quotidienne, ont su donner de leur temps et de leurs ressources pour que la troisième institution du Mali reste performante. Lui même étant passé par là, il trouve que c’est un moment qui marque à jamais le parcours professionnel des récipiendaires qui font partie désormais de ceux dont le Mali peut se glorifier. Au nom des récipiendaires, le député Ibrahim Kouriba, décoré de la médaille de chevalier de l’ordre national, a exprimé sa gratitude au président de la République et à celui de l’Assemblée nationale pour leur attachement aux valeurs qui ont toujours caractérisé notre nation.



Tout en appréciant cette distinction à sa juste valeur, il dira que les récipiendaires n’ont fait que leur travail et que ces médailles représentent une source de motivation supplémentaire pour eux.



Lougaye

ALMOULOUD



LA LISTE DES MÉDAILLÉS



Chevalier de l’ordre national



Honorable IBRAHIM KOURIBA



Honorable AICHA BELCO MAIGA



Honorable BOUBACAR SISSOKO



Honorable ABDOULKASSOUM TOURE



Honorable ZOUMANA N’THI DOUMBIA



Honorable AHMADA SOUKOUNA



Honorable SEYDOU DIAWARA



Honorable AMADOU THIAM



Honorable ISSA TOGO



M. MODIBO SIDIBE



Médaille d’argent avec

effigie abeille



Honorable ROKIA TRAORE



Honorable FATOUMATA NIAMBALY



Honorable MOUSSA DIARRA



Honorable DANKOUNDA SACKO



Honorable FATOUMATA DITE TENIN SYMPARA



Honorable AMADOU MAIGA



Honorable YOUSSOUF AYA



M. SIAKA TRAORE



M. ABDOULAYE FOFANA



M. DEMBA TRAORE