USTTB : Dr. Sangho fait l'éloge de feu Pr. Anatole Tounkara
Publié le mercredi 31 janvier 2018

Dr. Sangho dresse ici l’éloge de feu Pr. Anatole Tounkara, celui-là même qui a bravé vents et marées pour sauver des jeunes et donner espoir à des cadres que la vie sera et est une réalité pendant que ses pairs tuaient toute ambition aux jeunes générations.



J'atteste et je persiste que le Pr. feu Anatole Tounkara a été mon directeur de thèse, avant de céder le rôle au Pr. Ousmane Koita avec qui j'ai pu soutenir ma thèse de biologie-parasitologie le 7 janvier 2016.



Ce fut une délivrance pour moi et bien de jeunes qui souffraient dans les bévues des sentiments de certains professeurs à la pédagogie insuffisante et à la législation de la morale professionnelle absente !



Je cite aussi le Pr. feu Dialla Konaté qui avait été envoyé par les professeurs Diola Bagayogo et Harouna Maïga tous des USA afin de faire comprendre à mon ancien directeur Pr. Doumbo que sa pratique n'est nulle part appliquée dans aucune des universités du monde !



De nos jours j'ai ma thèse et mon grade a augmenté de même couplé à mon parcours d'enseignant dans les divers ordres de notre système éducatif au-dessus de mes 35 ans d'activités par la grâce de Dieu.



Je témoigne que le Pr. feu Tounkara Anatole a été un pédagogue vrai car lorsque son frère le Pr. Bagayoko lui demande le service de me sauver, il n'était pas obligé, je dis merci encore à feu Pr. Tounkara Anatole et souhaite que son âme repose en paix !



Je dis merci au feu Pr. Diala Konaté qui accepta de venir sauver les jeunes de la recherche du MRTC, renvoyés comme des poubelles, pour la simple raison qu'ils ont osé demander une copie dure de leur contrat de travail avec le directeur du MRTC !



C'est une victoire, car de nos jours aucun jeune n'est employé sans cette pièce juridique de haute portée !



C'est une victoire que les divers protocoles du Snesup aient reconnus la doléance acceptée par nos gouvernements. Nous attendons d’ailleurs la réunion du cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique afin d’intégrer les 502 dossiers de ces contractuels pour finir avec l'arbitraire au service public !



C'est une victoire que plusieurs jeunes soient admis à divers concours d'entrée à la fonction publique, toute chose qui était interdite à nos enfants, fils, et frères par le directeur du MRTC !



Je signale que nous avons des grosses qui attendent d'être payées par le MRTC !



Ainsi, le Pr. Tounkara a crié haut et fort le vieillissement du corps enseignant de la FMPOS, d'où la nécessité de recruter les jeunes dans toutes les disciplines. Ce qui fut une réalité avec un contrat de cinq ans pour recruter des jeunes des spécialités médicales pour les nouvelles facultés FMOS et FAPH issues des cendres de la FMPOS !



Chers amis du Mali, je suis à ma 20e année en service dans cette structure, donc je sais ce que je dis, étant le premier responsable des travailleurs des deux facultés et chargé des revendications du CEN-Snesup !



Chers amis ! Disons Dieu merci et reconnaissons la valeur de l'homme, car il a été un visionnaire de ce que nous sommes en phase d'appliquer en le faisant mal, car dans nos recrutements nous n'avons pas encore bien compris lorsque les liens et les relations dominent nos critères et choix !



Veuillez-vous prosternez sur vos claviers en une minute de silence pour prier nos morts et surtout ce qui sont décédés dans le combat pour la liberté et l'égalité au travail entre les travailleurs. Je cite : Pr. Anatole Tounkara, Pr. Moussa Traoré, Pr. Yémingué Albert Dembélé, Pr. Diala Konaté, Pr. Mariam Yaye Sow, Pr. Moussa Harama et biens des jeunes comme Dr. Yacouba Diouté, Dr. Mady Sissoko, Dr. Binta Barry, Dr. Daniel Yalcouyé, Interne Bakari Traoré, Interne Diamori Traoré... tous sont morts dans les activités de cette nation du Mali soit dans l'enseignement soit dans la recherche scientifique ! Allahou Akbar Allahou Akbar, Allahou Akbar !



Paix à leurs âmes et que notre nation soit reconnaissante pour ces travailleurs pieux !



N'est-il pas utile d'avoir un boquée à nos morts dans nos structures qu'ils ont laissé avec espoir les sueurs aux fronts ?



Veuillez accepter nos sincères salutations et notre respect ne fera jamais défaut car nos familles ont donné cette formation morale et la foi en Dieu augmente en nous de jour comme de nuit !



Cordialement votre collaborateur.



Partagé par Dr. Ba Mamadou PhD



MA-biologie-parasitologie



FMOS-FAPH-USTTB