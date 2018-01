Forces de l’ordre - Population : Pourquoi tant de violences ? - abamako.com

Forces de l'ordre - Population : Pourquoi tant de violences ? Publié le mercredi 31 janvier 2018

En temps normal, comme cela est bien connu de tous, les Forces de défense et de sécurité sont au service du peuple. Pourtant, nous assistons de plus en plus au contraire au Mali…



Malheureusement, au grand désarroi du peuple, celles-ci se croient au service du pouvoir politique et cela partout dans les pays africains. Elles protègent plus le pouvoir politique qu'elles n'assurent la sécurité des populations et de leurs biens.



La police veut-elle se mettre à dos les Maliens pour satisfaire IBK au lieu de servir la République ? La République ne se limite pas au pouvoir en place, elle doit s'étendre jusqu'au dernier des citoyens. A cet effet, la police se doit le devoir d'assurer la sécurité et la protection de toutes et de tous.



Les Maliens aiment et sont fiers de leur police. Et cette police est entretenue par leurs impôts. Cependant pourquoi éprouve-t-elle une telle haine envers ce même peuple ?



La méritocratie malienne qui a et défendra toujours la police nationale et les Forces de défense et de sécurité, appelle la police à respecter les Maliens lors des maintiens de l'ordre. La méritocratie malienne rappelle que la police est au service des citoyens et non à la disposition d'un quelconque pouvoir politique, quel qu’il soit...



Que cette violence gratuite cesse, ‘ailleurs c’est ensemble que nous devons faire face à l’ennemi en commun qui déstabilise notre pays et qui menace nos vies en permanence.



Dognoumé Diarra