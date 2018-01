FISCALITE : Orange-Mali, un paradis fiscal décentralisé, une perte énorme pour l’économie malienne - abamako.com

FISCALITE : Orange-Mali, un paradis fiscal décentralisé, une perte énorme pour l'économie malienne Publié le mercredi 31 janvier 2018 | confident

Chaque jour, les recettes des crédits de communication achetés et les transferts effectués via Orange Money par cette entreprise transnationale qui est de plusieurs centaines de millions quittent le sol malien sans passer par nos banques. Le paradoxe est que cette société est considérée comme pourvoyeuse d'emplois dans notre pays. Or c’est une entreprise qui nous appauvrit. Nos aventuriers qui travaillent à l'extérieur du Mali paient le transfert d'argent vers le Mali. Ce qui fait profiter le pays d'accueil. Alors, pourquoi Orange-Mali n’est pas soumis aux mêmes conditions.











Heureusement pour la multinationale que les banques de la place ne sont pas conscientes de la situation. Je veux parler de la concurrence déloyale dont elles sont victimes. Pour ce qui concerne la société civile surtout l'association des consommateurs du Mali, nous pensons qu’ils sont dans une lutte de commande alimentaire. Orange peut donc continuer à nous voler en attendant. Mais tôt ou tard les Maliens ouvriront les yeux et la vérité éclatera au grand jour.



Daouda Z. Kané