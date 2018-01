Dramane Dembelé et Kalfa Sanogo en pourparlers très indiscrets - abamako.com

Dramane Dembelé et Kalfa Sanogo en pourparlers très indiscrets Publié le mercredi 31 janvier 2018 | Le Témoin

© Partis Politiques par DR

Présidentielles 2013 : Le candidat Dramane Dembelé en campagne à Douentza

Juillet 2013. Mali Tweet

Il est si rare et même si absent au siège de son parti que sa présence tient forcément de l’insolite. Il s’agit du Maire de la Commune rurale de Sikasso, Kalfa Sanogo, que la plupart des militants du Pasj n’ont découvert qu’à la faveur des dernières municipales de 2016. L’ancien PDG de la CMDT agite depuis la Ruche au point de s’illustrer comme la principale incarnation de l’affirmation identitaire du Pasj pour la prochaine présidentielle.











Mais depuis une dizaine de jours ce statut lui est disputé par le vice-président et ancien ministre Dramane Dembélé. Loin d’être un concurrent, le candidat de la Section de Ségou aux primaires chemine plutôt avec celui des Sikassois. Hier, les deux hommes ont choisi d’afficher ouvertement leur complicité par un tête-à-tête qui a duré près de deux heures de temps au siège du parti à Bamako, un jour après une conférence de presse où le président de leur parti, le Pr Tiémoko Sangaré, s’est prononcé pour une alternative autre que le choix du candidat par des primaires. Rien n’a filtré des échanges entre Dembelé et Sanogo, mais on imagine que les deux candidats se sont donné la main pour mener le combat aux antipodes du président de la Ruche.



Amidou Keita