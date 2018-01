Économie numérique et communication : Le ministre Arouna Modibo TOURÉ dans la Silicon Valley - abamako.com

Économie numérique et communication : Le ministre Arouna Modibo TOURÉ dans la Silicon Valley Publié le mercredi 31 janvier 2018 | L'Essor

Le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré, s’est rendu à San Francisco (Etats-Unis) pour une visite de travail du 18 au 23 janvier 2018. Visite centrée autour de la Silicon Valley, berceau de l’innovation technologique qui accueille de nombreuses startups et entreprises internationales de technologies comme Apple, Facebook, Google, Microsoft et Amazon.

En se rendant en ce haut lieu de l’innovation technologique, le ministre Touré ambitionnait d’améliorer l’attractivité numérique du Mali en faisant découvrir au reste du monde les potentialités des startups maliens. Il s’agissait, en d’autres termes, de rassurer les partenaires américains en leur prouvant qu’en dépit de la guerre injuste qui nous est imposée, le Mali reste une destination très intéressante tournée vers l’amélioration de la visibilité de son écosystème numérique.

Le ministre entendait par ailleurs découvrir les bonnes pratiques et les tendances de demain tout en établissant, par la même occasion, des partenariats dans le domaine de l’accompagnement des startups maliens.

Au cours de sa visite de travail, le ministre Touré a rencontré plusieurs responsables de l’industrie du numérique, notamment chez ReadWrite Labs, un accélérateur de développement et adopteur de technologies nouvelles qui permet de connecter les startups à l’écosystème mondial. Là, sont regroupés plus de deux cent (200) startups.

Une autre étape de la visite du ministre a été Orange Fab Silicon Valley, l’accélérateur Business de startups du groupe Orange appartenant au réseau international des 12 Orange Fab à travers le monde.

Un autre lieu visité par le ministre fut Stanford Graduate School of Business, l’une des écoles professionnelles de l’Université Stanford. Cette école, la plus sélective des Etats-Unis, est particulièrement reconnue pour son excellence et sa capacité d’innovation.

La visite s’est poursuivie à Plug and Play Tech Center, un accélérateur de startups et plateforme d’innovations d’entreprises disposant d’un siège mondial à Sunnyvale, en Californie, dans la Silicon Valley. Plug and Play est aujourd’hui l’un des plus grands accélérateurs au monde. Il compte 220 entreprises partenaires et 200 investisseurs en capital-risque dans son écosystème.

Il a récemment été nommé « société de capital-risque la plus active de la Silicon Valley » par le Silicon Valley Business Journal

Enfin, le ministre s’est fait ouvrir les portes de Google pour une visite d’immersion qui lui aura permis d’améliorer la visibilité de l’écosystème numérique malien. Pour cela, le ministre de l’Economie numérique et de la Communication a fait découvrir aux partenaires de la Silicon Valley toutes les potentialités des entreprises innovantes maliennes.

Le ministre Touré a conclu sa visite sur une série de promesses d’accords de partenariats avec les entreprises du numérique dont il a rencontré les responsables. Ces promesses de partenariats dans le domaine de l’accompagnement des startups maliens seront formalisées dans les prochains jours

Les différents accords aideront non seulement à accompagner notre écosystème numérique national mais aussi à faire du monitoring de nos startups et le Networking avec nos startups. Très fructueux en somme le séjour américain du ministre Touré puisque Google s’est engagé à mettre, dans les prochains mois, à la disposition des startups maliens des logiciels/services open source, à faire profiter de son réseau les startups maliens et à établir une véritable relation gagnant-gagnant en termes de développement et de cocréation.

Au-delà de ce programme de monitoring, notre pays envisage de co-organiser une conférence avec ReadWrite Labs et d’autres d’autres startups comme Plug and Play.

Le ministre était accompagné du conseiller technique Hamidou Togo, du directeur général de AGETIC et du président de l’Association des Sociétés Informatiques du Mali ASIM.



(Source :

ministère de

l’Economie

numérique et de la Communication)