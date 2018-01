Basket-ball : Bassala HAïDARA se lance a la conquête de la ligue du district - abamako.com

«Pour une émergence de la ligue de basket-ball de Bamako», «Une passion sportive au service du basket-ball», «Un projet ambitieux pour l’épanouissement du basket-ball de Bamako». Voilà quelques slogans que l’on pouvait lire sur les banderoles, le dimanche 28 janvier, lors du lancement de la campagne de Bassala Haïdara pour la présidence de la ligue de basket-ball du District de Bamako.

La cérémonie de lancement s’est déroulée sur le terrain de basket-ball de Badalabougou, en présence de quelques personnalités, dont le vice-président de l’actuel bureau de la ligue, Lassana Kanadjigui et le secrétaire général adjoint de la Fédération malienne de basket-ball, Hamidou Samaké.

Le programme dévoilé par le candidat Bassala Haïdara s’article autour de trois grands axes stratégiques : une meilleure organisation administrative, une meilleure appropriation des textes par les acteurs et un renforcement des partenariats avec toutes les personnes et bonnes volontés intéressées par le ballon orange. «Pour mettre en place une meilleure organisation de la ligue et permettre une meilleure application des directives, nous comptons mener des actions simples et efficaces qui sont, notamment, disposer d’un siège, assurer la permanence, mettre en place un registre des membres du bureau et un registre par district, élaborer un programme d’activités de la ligue qui inclura un calendrier d’exécution et un budget», dira Bassala Haïdara dans son discours de lancement. «Nous allons régulièrement organiser des sessions de formation pour les différents acteurs intervenants dans le basket-ball du District.

Nous multiplierons les compétitions pour permettre aux entraîneurs d’évaluer leur travail et mettrons tout en œuvre pour une implication de l’ensemble des partenaires dans les activités de la ligue», ajoutera le candidat, sous les applaudissements du public.

Pour mémoire, l’élection du nouveau président de la ligue de basket-ball du District aura lieu le 4 février, à la mairie du District de Bamako. Le président sortant, Sérigne Thiam, en poste depuis février 2014, a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat et pour le moment, Bassala Haïdara est le seul candidat officiellement déclaré.

Ladji M. DIABY