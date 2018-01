Phythoscience à Bamako: une nouvelle révolution dans la santé - abamako.com

Phythoscience à Bamako: une nouvelle révolution dans la santé Publié le mercredi 31 janvier 2018 | Info Matin

« Aider à vivre en meilleure santé – physiquement et financièrement », c’est l’ambition de la compagnie phytoscience qui a atterri dans notre capitale, le week-end dernier. Ses responsables ont organisé une conférence-débat, samedi dernier, au Grand hôtel de Bamako pour expliquer les produits disponibles, leur utilité, mode d’emploi et les modalités d’accès…



La conférence animée par M. Olaoke Olajide, patron de la zone Afrique de la compagnie, basé à Lagos. Il avait à ses côtés, Hamadoun Sow du Mali, représentant de l’Afrique de l’Ouest francophone. La conférence à laquelle étaient conviées les directions nationales de la santé, de la pharmacie, de l’INRSP…, a enregistré la participation de thérapeutes, de pharmaciens, de médecins et plusieurs curieux de la capitale.

PhytoScience Sdn Bhd, selon les conférenciers, est une compagnie de santé globale et de bien-être qui se tient à la pointe de l’innovation en termes de produits et est engagée à aider les gens à prendre en main, leur santé et leurs finances.

Fondée en 2012, PhytoScience est aujourd’hui, une compagnie de multi MILLIONS de Dollars US, basée à Kuala Lumpur (MALAISIE), a indiqué M. Olaoke Olajide. Elle a démarré en se basant sur une plateforme intégrée et évoluée du e-commerce et envisage pénétrer le marché global, a-t-il poursuivi. Les produits commercialisés sont des compléments alimentaires, des combinaisons de cellules souches de plantes en utilisant la technologie souche de cellules souches végétales qui ont fait leurs preuves dans de nombreux pays du monde. Les produits, selon le conférencier, sont de plusieurs types et aident à promouvoir la santé des voies urinaires, préserver la vision, booster la santé du cerveau, améliorer la santé cardiaque, aider à la constipation et à la digestion, aider à la perte du poids, favoriser la santé de la peau, donner un regain d’énergie, stimuler une meilleure circulation sanguine, neutraliser les radicaux libres, le soin corporel…

« Nos produits ne sont pas des médicaments, mais des compléments alimentaires, dont la qualité est attestée par de grands laboratoires à travers le monde (USA, Nigéria), a indiqué M. Sow.

Selon lui, Phytoscience est déjà présente au Nigéria, en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya, en Afrique du Sud, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso en France, en Inde, en Malaisie.

La conférence de Bamako marquait, selon lui, la phase d’installation dans notre pays et les autres pays francophones de l’Afrique de l’Ouest vont suivre dans les jours, semaines et mois à venir, a rassuré Hamadoun Sow. Il s’agit notamment du Sénégal, du Burkina, de la Guinée Conakry.

Pour rester toujours jeune et en parfaite santé, Phytoscience vous propose : CRISTAL CELL. Le DOUBLE STEMCELL, de son côté, renferme un « secret de rajeunissement cellulaire ». SLLIM, un autre produit proposé, aide ses utilisateurs à « perdre du poids naturellement » ; SNOWPHYLL. Il reconstruit notamment l’hémoglobine et les globules rouges, combat les infections et les inflammations, aide aux problèmes gastro-intestinaux, lutte efficacement contre le diabète.

Dans le cadre du soin corporel « TRIPLE STEMCELL » est considéré comme un produit de « secret de beauté sans âge ».

Aussi, selon les responsables de la compagnie, se procurer des produits Phytoscience renferme un double avantage. Ainsi, en plus de la santé qu’ils procurent aux clients, permettent également d’aborder l’avenir avec sérénité grâce à la « CRYPTOMONNAIE ». Il s’agit, dit-on d’une solution très efficace contre la pauvreté. Allez en faire la découverte en approchant les représentants de la compagnie.



Par Sidi Dao