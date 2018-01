Me Touré reste le président - abamako.com

Publié le mercredi 31 janvier 2018 | Le Hogon

Une assemblée générale est prévue incessamment à cet effet. Des représentants des groupes armés d’autodéfense sont venus de toutes les régions du Nord pour apporter leur soutien à Me Harouna Toureh double président du Ganda Koy et du regroupement CMFPR (Coordination des mouvements des forces patriotiques pour la résistance) et non moins porte-parole de la Plateforme.



Ces groupes qui se sont désolidarisés de la déclaration faite il y a quelques jours à la Maison de la presse par des frondeurs de la CMFPR, qui ne sont d’ailleurs pas à leur première agitation. Les délégués des forces sur le terrain ont déjà constaté les autorités et les partenaires du Mali (MINUSMA, Misahel, Barkhane, G5Sahel, des membres du Comité de suivi de l’accord, notamment la présidence dudit comité, l’Algérie…pour exprimer leur soutien à Me Touré.



Pour ces mouvements, ils ont seul interlocuteur : Me Harouna Touré qui a été de tous les combats. Il nous revient que le putsch des frondeurs a échoué et désormais les meneurs se cherchent.

A suivre



Hamidou Togo