Bamako : le braquage d'un bureau de transfert d'argent aux Halles de Bamako fait un mort Publié le mercredi 31 janvier 2018 | mali24.info

La capitale malienne, Bamako, devient de plus à plus un terrain conquis des bandits armés. Ces malfrats viennent de braquer un bureau de transfert aux des Halles de Bamako environs de 20 heures ce mercredi 31 janvier 2018.



Selon des témoins oculaires, quatre bandits arrivés à bord de moto marque SANILI ont mis à terre le personnel de ce bureau. Un malchanceux qui a vite crié pour donner l’alerte du braquage a pris la balle en pleine poitrine. Selon une source policière, celui-ci a rendu l’âme sur place. Les quatre bandits se sont évaporés dans la nature avec 6 millions de francs FCFA avant l’arrivée des policiers. Le hic est que les 7ème et le 10ème arrondissements de commissariat sont à quelques mètres du lieu de braquage.



Dily Kane



