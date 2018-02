Résolution de la crise de Football Malien : Le ministre Jean Claude Sidibé sollicite le soutien de la ligue de Koulikoro - abamako.com

Depuis sa prise de fonction, le ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé, n’a cessé de multiplier des rencontres avec les responsables et acteurs du football malien, en vue de trouver une solution définitive à la crise que traverse notre sport roi depuis bientôt 4 ans. En effet Me Jean Claude Sidibé travaille nuit et jour pour rassembler tous les protagonistes et calmer les esprits.



C’est dans cette perspective qu’il a entamé une série de visites de terrains d’entraînement des clubs, depuis le 9 janvier dernier. Après le Djoliba AC à Hérémakono, le Stade malien à Sotuba, le Mamahira de Kati, le ministre des Sports, accompagné de ses services techniques et de son cabinet, s’est rendu le mardi 23 janvier 2018 dans l’après-midi à Koulikoro ou il a rencontré les acteurs de la ligue de la 2ème région au Stade Mamadou Diarra H de la ville. Sur place Me Jean Claude Sidibé et sa suite ont été accueillis par les autorités administratives, et sportives dont le président de la ligue de Koulikoro, Banouhoum Makadji. Ce périple conduira le ministre dans d’autres localités dans les jours à venir, avec le même message et même objectif de mettre fin définitivement la crise de football malien.



Comme avec les autres clubs visités, le ministre a expliqué aux acteurs de la ligue de Koulikoro et de Banamba, ainsi qu’aux autorités et notabilités de la région le bienfondé de sa démarche qui vise à sensibiliser les acteurs du football sur la nécessité de renouer le dialogue et mettre fin à la crise qui divise la grande famille du football depuis bientôt 4 ans.



Il les a informés de la mise en place du CONOR à la demande de la FIFA, dirigé par l’ancien ministre, Daou Fatoumata Guindo, assistée par 4 hommes pour un mandat de 3 mois.



‘’ Je suis venu à Koulikoro après le Stade malien et le Djoliba AC pour chercher des soutiens pour qu’on puisse porter haut le football de notre pays. Tout le monde sait que nous sommes en crise, nous avons connu une grave crise, il faut que cette crise prenne fin avec la mise en place du CONOR pour que dans 3 ou 4 mois nous donnera un bon résultat, pour qu’on puisse avoir un collègue électoral et aller aux élections on n’est une nouvelle fédération’’, a indiqué le ministre. Pour ce faire, il a sollicité la franche collaboration et l’adhésion de tous, plus précisément la ligue de Koulikoro.



Car selon lui, il est grand temps de mettre fin à cette crise qui n’a que trop durer. ‘’Quatre ans de crise c’est trop, tout le monde est fatigué, il faut qu’on s’adonne maintenant au travail’’, a insisté le ministre. Au terme de la rencontre, le ministre dit avoir le soutien total de l’ensemble des acteurs de Koulikoro pour la résolution définitive de la crise entre les dirigeants du football.’’ Je repars à Bamako fier et content d’avoir l’adhésion de tout le monde ici à Koulikoro’’ a t-il déclaré.



Avec la mise en place du CONOR, le ministre Me Jean Claude Sidibé, a invité les acteurs de la ligue de Koulikoro à le soutenir et à soutenir les membres du CONOR, pour qu’ils puissent travailler en toute indépendance, afin de mettre en place un collège électoral pour enfin favoriser la tenue des élections le plus rapidement possible.



Il a également saisi l’occasion pour annoncer que le Président de République IBK a mis à la disposition du département des Sports 100 millions dont 60 millions destinés à l’accompagnement de quatre clubs qui se préparent pour les compétitions continentales. A savoir le Stade malien de Bamako, le Réal, le Djoliba AC et le Onze créateurs. Chacune de ses clubs a reçu 15 millions. Selon le ministre, ce geste montre en suffisance que le Président de la République accorde une importance capitale au secteur du sport au Mali.



La rencontre a pris fin par la visite du stade Mamadou Diarra H et le siège de la ligue de Koulikoro.



AMTouré



Envoyé spécial