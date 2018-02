Ségou : Nouveaux détails concernant l’attaque du poste à péage de Sienso à San - abamako.com

On commence à en savoir davantage sur l’attaque qui a visé le lundi 29 janvier dernier, le poste à péage de Sienso, à San, dans la région de Ségou. De sources locales, le bilan de cette attaque fait état d’un gendarme légèrement blessé, de 4 motos enlevées et une désintégrée. Les traces de balles témoignant de la violence des échanges de tirs sont encore visibles sur les murs du bâtiment.



Les assaillants, au nombre de 6 seraient venus vers le côté Sud - Est du péage et se sont mis à tirer par balles réelles sur le poste. Les éléments de sécurité qui tentaient d’organiser la riposte, se sont quelque peu replier en attendant du renfort pour donner l’assaut final. C’est là que les assaillants ont intensifié les tirs pour causer d’énormes dégâts.



Après vidé leurs chargeurs, ils auraient pris la direction de Bogossoni, village situé à environ 2 kilomètres au nord du péage. Une mission de ratissage a été aussitôt lancée à leurs trousses. L’attaque n’a pas encore été revendiquée, mais le mode opératoire est identique à celui généralement utilisé par la Katiba d’Ançar Dine du Macina dont le leader Amadou Koufa est membre fondateur du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM) dirigé par Iyad Ag Ghali.