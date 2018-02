Braquage aux halles de Bamako : Une importante somme emportée par les bandits - abamako.com

Le bureau de change Abdoul Salam Sawadogo, situé au marché les Halles Félix Houphouët Boigny de Bamako, a été braqué ce mercredi 31 janvier 2018 par des personnes non identifiées. Aux nombres de quatre, les braqueurs se sont emparés d’une importante somme d’argent avant de tirer à bout portant sur un agent dudit bureau de change. On estime à 6 millions de F CFA.



La scène a commencé aux environs de 19 Heures, lorsque deux motos de marque sanily s’arrêtaient devant le bureau de change Abdoul Salam Sawadogo. Quatre personnes descendent, demandent aussitôt aux personnes qui prenaient le thé devant le bureau de rentrer à l’intérieur. Ayant compris l’action, le personnel est rentré. Une fois à l’intérieur, les braqueurs ont immédiatement enfermé le bureau pour pouvoir mieux fouiller. Tous cagoulés et munis d’armes à feux.







Selon une source, qui a vécu le braquage, ils étaient aux nombres de sept devant le bureau pour prendre du thé. Un parmi eux a essayé de s’évader avant la fin de l’opération. Les braqueurs l’ont tiré à bout portant et il succomba sur le champ de ses blessures.



Une importante somme d’argent a été emportée par ces bandits de grand chemin. Selon un personnel du bureau de change, les braqueurs ont emporté la somme de 5 millions de F CFA, 3 téléphones, un ordinateur portable et plusieurs objets de valeurs. Alerté, les forces de l’ordre et de sécurité se sont rendues immédiatement sur les lieux de l’attaque.



A quelques encablures du 10 è arrondissement, cette attaque apparait comme un défi lancé à nos forces de l’ordre et de sécurité.



Zié Mamadou Koné