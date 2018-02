Bourem : un véhicule de patrouille militaire des FAMAS a sauté sur une mine - abamako.com

Bourem : un véhicule de patrouille militaire des FAMAS a sauté sur une mine Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Un véhicule de patrouille militaire des FAMAS a sauté sur une mine cet après-midi entre Agamhort et Bourem. Selon des sources locales, un bilan provisoire fait état de deux morts et des blessés. Elles indiquent également que des hélicoptères survoleraient la zone et l’alerte est maximale.



DOUENTZA : enlèvement du véhicule du sous-préfet







Le véhicule du sous-préfet de Douentza a été enlevé mardi après-midi par des inconnus entre Boni et Douentza dans la région de Mopti. Ils ont dépouillé les passagers avant de repartir avec le véhicule. L’enlèvement est survenu lorsqu’une délégation de la préfecture revenait d’une mission au Centre du pays. Aucune victime n’a été signalée.



San : grève illimitée des élèves de l’Institut de Formation Professionnelle



Les élèves de l’Institut de Formation Professionnelle (IFP) ont entamé mardi une grève illimitée. Ils exigent l’électrification sans délai de leurs salles de classe. Selon les responsables de l’Association des élèves, l’établissement est privé d’électricité depuis le mois de juillet 2017 dernier. Quant aux responsables de la structure, eux confirment avoir informé l’autorité compétente de la situation.