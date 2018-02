Les membres Plateforme d’Echange et d’Action se réunissent autour de leur plan d’action - abamako.com

La plateforme d’échange et d’action Société Civile, forces de sécurité intérieure et partenaires internationaux (PEA-SC-FSI-PI) a organisé le 31 Janvier 2018 à l’Ecole de la Gendarmerie sa réunion trimestrielle.



La réunion qui a regroupé plus d’une vingtaine de participants avait pour objectif de créer un cadre de dialogue et d’échange entre les acteurs intervenant dans le domaine de la consolidation de la paix et de la sécurité. Au sein de cette plateforme, il y a des organisations de la société civile, les forces de sécurité intérieure et des partenaires internationaux intervenant au Mali.



Au cours de cette rencontre les participants ont échange sur le plan d’action de la PEA. Ils ont également approuvé le compte rendu de la réunion précédente. Le président de la PEA, Boubacar THERA a aussi au cours de cette réunion restitué les actions et démarches qu’il a menées pendant son voyage de plaidoyer à Bruxelles et à la Haye.



La plateforme compte organiser des ateliers régionaux d’échange et de dialogue entre les Forces Intérieures et la population civile. Les Termes de Références de ces ateliers ont été présentés aux membres de la plateforme.



Des nouveaux ont adhéré à la plateforme. Ces nouveaux membres ont été présentés aux anciens membres et chacun de ces adhérant a exprimé son désir de contribuer sur le plan de la sécurité au Mali.



Fsanogo/aBamako