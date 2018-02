Sikasso : un signe de vie de sœur GLORIA CÉCILIA - abamako.com

Sikasso : un signe de vie de sœur GLORIA CÉCILIA Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | L'Essor

La sœur Gloria Cécilia, enlevée à Karangasso dans le cercle de Koutiala le 7 Février dernier a fait signe de vie dans une vidéo d’une minute 03 secondes, mardi. L’information a été donnée mercredi dernier sur une chaîne de radio étrangère par l’évêque du diocèse de Sikasso, Mgr Jean Baptiste Tiama.



Selon des responsables du diocèse de Sikasso, la vidéo où apparait sœur Gloria a été reçue mardi vers 2 heures du matin à Sikasso. Dans cette vidéo que nous avons pu visionner, la sœur Gloria apparemment fatiguée, demandait au Pape François et à la mère supérieure de la congrégation de l’aider pour qu’elle recouvre sa liberté.



Pour l’évêque de Sikasso, cette vidéo est un signe de vie et d’espérance et l’église continuera de prier pour elle. Il a publié les contacts par lesquels le diocèse de Sikasso peut être atteint. Il s’agit du N° de tél : 00223 92 68 15 31 et l’email : noelberncoul@gmail.com



Par ailleurs, le diocèse annonce qu’une veillée de prière est prévue à Karangasso le 7 février prochain, l’anniversaire de l’enlèvement de la sœur Gloria.



Fousseiny DIABATÉ



AMAP-Sikasso