Ecole supérieure de journalisme et des sciences de la communication : Démarrage effectif des cours Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | L'Essor

La toute première rentrée universitaire 2017-2018 de l’Ecole supérieure de journalisme et des sciences de la communication (ESJSC) est effective depuis le lundi 29 janvier 2018. Rappelons que plus de 400 candidats s’étaient présentés au 1er concours national d’entrée de l’ESJSC, organisé les 11 et 12 novembre derniers. Les 25 étudiants retenus, dont 6 filles, suivent depuis lundi les premiers cours à l’Ecole supérieure de journalisme et des sciences de la communication.



Les cours sont dispensés par d’éminents journalistes de la presse nationale et des professeurs d’université. Il s’agit entre autres de Diomassi Bomboté (ancien professeur au CESTI), Souleymane Drabo (ancien directeur général de l’AMAP), Fousseyni Samaké (ex-directeur général de l’ENA) et Nangougou Sanou (professeur de droit à l’USJPB). Tous les chargés de cours à l’ESJSC sont des vacataires.



Si les 3 premiers semestres se déroulent en tronc commun, les 3 derniers sont consacrés à la spécialisation des étudiants journalistes. La direction de l’ESJSC accompagnera les apprenants pour le choix de leurs filières. La formation à l’ESJSC débouche sur 4 filières : presse écrite, radio, télévision, journalisme.



L’ESJSC va ouvrir aussi ses portes aux journalistes qui travaillent déjà dans des organes de presse mais qui n’ont pas les qualifications nécessaires à la bonne pratique du métier de journaliste. Ceux-ci auront le choix entre deux possibilités : une formation qui aboutira à un diplôme de journalisme et stage de perfectionnement dans un domaine précis. Le directeur général de de l’ESJSC, Pr Alassane Diakité, a précisé que toutes les dispositions sont prises pour l’acquisition des équipements nécessaires à la formation des étudiants. Une salle informatique est déjà fonctionnelle pour les travaux pratiques ; un studio de radio et un studio de télévision sont en cours d’aménagement, tout comme le centre des ressources documentaires.



Le directeur général a par ailleurs insisté sur la discipline, la ponctualité, l’assiduité de la part des étudiants. Et surtout le respect du règlement intérieur de l’Ecole. Le porte-parole des futurs journalistes, Moussa B Sidibé, s’est, au nom de ses camarades, réjoui du confort de l’établissement universitaire, de la qualité et des conditions d’études. Il a invité ses camarades à participer à l’amélioration du cadre de vie de l’Ecole avant d’annoncer que les étudiants ont décidé de se confectionner eux-mêmes des tenues scolaires pour améliorer leur propre image et celle de l’Ecole. «Chaque étudiant paie 300.000 Fcfa comme frais d’études et seulement trois d’entre nous sont boursiers à raison de 26 250 par mois. Nous souhaitons que les détenteurs de la licence et de la maîtrise soient aussi boursiers», a plaidé le porte-parole des futurs journalistes.



Créée en 2015, l’Ecole supérieure de journalisme et des sciences de la communication a débuté ses activités en 2017. Elle a pour mission la formation initiale et continue en journalisme et en sciences de la communication. Elle entend en outre s’employer dans la production audio-visuelle de tous les documents de communication et d’information.



Sidi Y WAGUE