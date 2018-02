Gao : La MINUSMA renforce les techniques d’intervention des forces de défense et de sécurité du MALI - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Gao : La MINUSMA renforce les techniques d’intervention des forces de défense et de sécurité du MALI Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | L’Essor

Tweet

La coordination régionale de la police des Nations Unies (UNPOL) à Gao, a organisé une session de formation destinée aux forces de féfense et de sécurité du Mali (FDSM). Cette session, qui s’est déroulée du 22 au 26 janvier dernier au camp de la MINUSMA, a porté sur les techniques d’intervention pendant les opérations sur le terrain.



Seize agents de la Police, de la Gendarmerie et de la Garde nationale ont pris part à cette formation de cinq jours. Elle visait à renforcer leurs capacités d’intervention pendant les opérations d’arrestations de suspects, et ce, à travers la théorie et la pratique. « Cette formation nous a permis de mieux effectuer les arrestations de suspects sur le terrain, en observant plusieurs paramètres dans chacune des opérations », a confié le sergent-chef Sékou Oumar Dionsan de la Police Nationale.



Dispensée par les formateurs adjudant Serge Coulibaly et le Commissaire Jean-Marie Ateba d’UNPOL à Gao, cette session aura permis de revoir des notions de base mais aussi de découvrir des techniques plus avancées en matière d’intervention professionnelle, ce qui « nous permettra de mieux servir nos différentes unités pour une protection des personnes et de leurs biens, », a soutenu le maréchal-des-Logis chef Alhousseini Ag Alténi de la gendarmerie de Gao.



Autres thématiques abordées durant ces cinq jours : la maitrise sans arme de l’adversaire (MSAA), la maitrise avec arme de l’adversaire (MAAA) ou encore le maniement d’armes… Une prochaine session suivra bientôt, avec pour but d’outiller les bénéficiaires, afin qu’ils forment leurs collègues à leur tour. « Nous sommes tenus de mettre en pratique les connaissances acquises pendant cette formation et nous allons les transmettre à nos autres collègues qui n’ont pas pu effectuer le déplacement », a assuré le sergent-chef Ousseini Soumaila de la Garde nationale de Gao.



Avant de clore la session, le coordinateur régional de la Police des Nations Unies à Gao, le général Mohamed Prince Alédji, a félicité les éléments des FDSM pour l’assiduité dont ils ont fait preuve. Il leur a rappelé les valeurs fondamentales des hommes en uniforme, tout en les encourageant à l’exemplarité dans chacune de leurs actions. « Notre noble mission nous recommande de veiller au respect de la loi dans un contexte où les choses ne sont souvent pas faciles. Notre devoir est donc d’agir en toute légalité et à tous les niveaux », a exhorté le général Alédji.



(Source :

MINUSMA)