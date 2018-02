Crise malienne : Le chef de la Minusma prévient sur les dangers liés aux élections de 2018 - abamako.com

Crise malienne : Le chef de la Minusma prévient sur les dangers liés aux élections de 2018 Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

© aBamako.com par Momo

Ouverture de la Conférence d’entente nationale

Bamako, le 27 mars 2017 le président IBK préside la Conférence d’entente nationale au palais de la culture Tweet

Le chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif, se réjouit des concertations entre la classe politique en perspective des élections qui auront lieu en cette année 2018. Dans un entretien qu’il a accordé lundi à Mikado FM, le chef de la mission de l’ONU au Mali, revient sur le rôle de la Mission onusienne dans la tenue de ces échéances et prévient sur les dangers qu’elles peuvent susciter.



SEGOU : Deux morts, 10 blessés, bilan d’un accident de circulation



Deux morts, 10 blessés dont 4 cas graves, c’est le bilan d’un accident de circulation survenu lundi matin vers 8 h à Konobougou dans la région de Ségou. Un car en provenance de Bamako s’est renversé à un virage à l’entrée de la localité. Selon des sources locales, l’excès de vitesse serait la cause de l’accident.







KOUTIALA : Mort d’une femme et de ses trois enfants par asphyxie



Emotion dans la localité lundi après le décès d’une femme et de ses 3 enfants par asphyxie. Les corps des victimes ont été retrouvés dans leur chambre vers 1 h du matin. La cause du décès reste inconnue. Une enquête est ouverte pour élucider la situation.







GAO : Chavirement d’une pirogue à Bamba



Une pirogue transportant des forains a chaviré lundi à Bamba dans la région de Gao. Le bilan est d’une femme disparu et des matériels emportés par l’eau. Le drame est survenu vers 11 h du matin. Une opération de recherche est engagée par les pêcheurs de la localité vie afin de retrouver le corps de la victime.