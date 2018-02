Douane malienne : La lutte contre la fraude et la modernisation de la structure au cœur des préoccupations du DG Ali Coulibaly. - abamako.com

Publié le jeudi 1 fevrier 2018

La Douane du Mali à l’instar de ses collègues des autres pays a célébré le 25 et 26 janvier 2018 la journée internationale de la Douane. Cette célébration qui a eu lieu à la Direction générale de la Douane s’est déroulée sous le thème « la sécurité et l’environnement commercial ».

Couplées par le départ de certains agents de la Douane à la retraite, les festivités ont débuté par le dépôt de gerbe de fleurs par le président de la République Ibrahim Boubacar Keita.

Le DG Ali Coulibaly au cours d’un entretien avec les hommes de Medias a fait l’état des lieux de sa structure. Parmi les préoccupations de Monsieur Coulibaly figurent entre autres la sécurité, la protection de l’environnement, l’informatisation de ses services et la formation des agents. Selon lui, il faut mener une guerre ouverte contre la fraude sous toutes ses formes. Pour réussir cette mission, le patron de la Douane a laissé entendre qu’il existe des barrières capables d’appréhender toute infiltration. A en croire le DG pour bien jouer le rôle de soldat de l’économie, la situation sécuritaire exige une formation militaire au profit des douaniers pour riposter à toute éventualité. « Il faut être sans état d’âme avec les fraudeurs » dixit Ali Coulibaly. Si l’Etat malien a demandé à la Douane de générer cinq cents milliards (500 000000000) en 2017, en 2018 les responsables exigent à Ali Coulibaly et ses hommes d’apporter 641 milliards. Le Directeur Général a non seulement affiché son satisfecit par rapport à la réussite de sa brigade fluviale, mais aussi la bonne coopération avec la France dans le domaine de la formation des formateurs. Il a également rendu Hommage aux agents qui ont fait prévaloir leurs droits à la retraite.

