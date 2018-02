Jeanmille Bittard à propos de la crise malienne : « Aucun bloc politique seul n’a la solution de l’impasse actuelle - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Jeanmille Bittard à propos de la crise malienne : « Aucun bloc politique seul n’a la solution de l’impasse actuelle Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | La Revelation

© aBamako.com par Dia

Formation: 5ème Edition du Salon International de l`Emploi et de la Formation (SIEFOR)

Bamako, du 23 au 26 octobre 2013 . Sous le haut parrainage du ministre de l`emploi et de la Formation professionnelle,Mahamane BABY, la 5ème Edition du Salon International de l`Emploi et de la Formation (SIEFOR) a ouvert ses portes ce mercredi, au centre International de conference de Bamako (CICB). Photo: Jeamille Bittar, président du conseil Economique, social et culturel du Mali Tweet

de commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) et président du Conseil Economique Social et Culturel a fêté sa première année d’existence le 27 janvier 2018.

Cet anniversaire a fait l’object d’une conférence de presse à son siège à Badalabougou. Lors de cette rencontre le président Bittard a entre autres évoqué la vie de son parti MC-ATT , la situation d’insécurité et les élections présidentielles de 2018 . Parlant de son parti, Mr Bittard a estimé que sa formation politique est jeune, mais ses responsables sont avisés. Selon lui l’objectif dudit regroupement est de mettre le Mali au centre de tous les intérêts. Sur la question de la crise sécuritaire Jeanmille a laissé entendre que la source de la crise malienne n’est autre que la conséquence de la crise libyenne. A l’en croire la mise en place de la force G5 Sahel est à saluer même si cette manifestation est tardive. A ses dires la classe politique dans son ensemble a aujourd’hui l’obligation stricte de s’unir pour sauver le Mali car la paix sociale n’a pas de prix. « Les querelles de personnes et la haine pour autrui doivent cesser pour que tout le monde puisse regarder dans la même direction, toute chose qui permettra une sortie de crise » a-t-il expliqué. Sur le même sujet le conférencier dira qu’aucun bord politique qu’il soit de la majorité ou de l’opposition n’a la solution de cette crise sécuritaire d’où la nécessité de réunir tous les acteurs autour de cette impasse. « Quand on est ensemble on peut tout changer en une journée, mais de nos jours ce qui est difficile au Mali c’est l’auto-évaluation poursuit-il. Concernant les élections présidentielles à venir, l’ex président du conseil économique social et culturel a fait savoir à son auditoire qu’il ne sera pas candidat si l’élection présidentielle est de nature à diviser les maliens. IL a également demandé à ce que le sort des régions non opérationnelles soit géré de façon consensuelle. Pour rafraichissement de mémoire MC-ATT est une formation politique qui n’est ni inscrite avec l’opposition ni avec la majorité

La Révélation