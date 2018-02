UMRAH 2018 L’Agence AL Omra et Turkish Airlines offrent un tarif spécial - abamako.com

UMRAH 2018 L'Agence AL Omra et Turkish Airlines offrent un tarif spécial Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | La Revelation

Le lancement de l’opération Spécial Omra a été fait au cours d’un déjeuner de presse le Mercredi 24 Janvier 2018 à l’hôtel Salam. La cérémonie a enregistré la présence de l’Ambassadeur de Turquie au Mali, des représentants de l’Agence Al Omra Dr Bagayoko et M.Bassaro Sylla; du Responsable commercial et marketing de la compagnie Turkish Airlines Mme Bouaré Fanta Ouattara.

Nombreux sont les musulmans qui préfèrent faire leur Omra pendant le mois de Ramadan. Mais c’est sans savoir qu’il peut s’effectuer à tout moment. L’opportunité est ainsi offerte aux pèlerins maliens d’accomplir leur ‘’Umrah’’ au lieu saint de l’islam à tout moment. Cela à travers un partenariat signé entre l’Agence de voyage Al Omra et la compagnie TurkishAirlines, à un tarif exceptionnel d’1.500.000FCFA au lieu de 2000000 avec une escale de 2 jours à Istanbul.

Présente au Mali depuis Mai 2015, Turkish Airlines à travers ce partenariat passe de 3 vols par semaine à 5 vols a précisé Mme Bouaré Fanta Sangaré. Et de souligner que « la compagnie offre l’opportunité aux pèlerins de visiter Istanbul à travers 2 jours de séjour (mosquée bleue). Aussi de faire leur bilan sanitaire dans les grands hôpitaux. La compagnie dit-elle couvre 51 pays Africains, et a transporté plus de 79 pèlerins en 2017.

L’Agence malienne de voyage et de services « Al Omra » pour sa part s’est réjouie de ce partenariat qui entre dans le cadre de la perfection dont s’est assignée l’agence depuis sa création en 1988. Aussi il permet de renforcer les liens entre la Mali et la Turquie. Le 1er vol du spécial Umrah est prévu le 10 Février prochain à un prix concurrentiel de 1.500.000FCFA contre 2.000.000FCFA dans d’autres agences.

L’Ambassadeur de Turquie au Mali s’est dit heureux de voir ce partenariat se concrétiser. Toute chose qui dénote que les relations entre les deux pays s’accentuent. Occasion pour lui de saluer et remercier les autorités maliennes à travers le Ministre des affaires religieuses et du culte.

Ainsi donc, ce partenariat fera donc de la Turquie une destination sûre pour les pèlerins maliens désireux accomplir leur Omra.

Coulou