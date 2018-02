Présidentielle de 2018 : Les déclarations du président du haut conseil islamique du Mali ne sont pas rassurantes pour IBK - abamako.com

Présidentielle de 2018 : Les déclarations du président du haut conseil islamique du Mali ne sont pas rassurantes pour IBK Publié le jeudi 1 fevrier 2018

Le président du HCI du Mali a exprimé son inquiétude face à la crise malienne qui perdure avec ses corolaires : l’insécurité g grandissante, l’instabilité, etc. L’imam Dicko interpelle le Président IBK

Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahamoud Dicko dans un entretien accordé à une radio internationale, déplore la situation actuelle du pays, critique acerbe contre la gouvernance, et interpelle le président de la république Ibrahim Boubacar Keïta.

Au cours de cet entretien, Mahmoud Dicko dénonce la faillite de l’Etat et la mauvaise gouvernance. « L’Etat fait semblant d’exister, mais il n’existe presque pas. C’est une mauvaise gouvernance…».La situation du Mali inquiète particulièrement le président du Haut Conseil islamique du Mali. Quand celui-ci invite les musulmans à un meeting, c’est des dizaines de milliers de personnes, une marée humaine qui se draine pour remplir le stade ou la salle de spectacle.

Il y a cinq ans, Mahmoud Dicko appelait à voter pour IBK. Mais pour la présidentielle de cette année, il dit qu’il réfléchira bien avant de donner des consignes de vote. Le président du Haut Conseil Islamique a toujours réitéré son appel à négocier avec les djihadistes, pour retrouver la paix au centre du Mali qui s’embrase de jour en jour.

Le leader religieux, se trouve à cet effet sur la même longueur d’onde que le président du Parena, Tiebilé Dramé, le négociateur de l’accord de Ouagadougou, qui s’est très tôt distingué sur la question, dès avant la signature de l’accord d’Alger. Pour Tiébilé Dramé, la paix au Mali passe par un dialogue avec « les djihadistes maliens ».

Rappelons que ce n’est pas la première fois que l’Imam Mahmoud Dicko prend position pour le dialogue avec les Maliens en conflits avec l’Etat, même s’ils sont djihadistes. Ils sont d’ailleurs maliens avant d’être djihadistes, ce sont nos frères. Il l’avait déjà dit au président IBK, lors de la présentation des vœux en 2014. Il est plus sage d’opter pour la victoire par le dialogue que par les armes.

La révélation