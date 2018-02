Drame à Mafouné cercle de Tominian: Un fou abat 6 personnes dont sa propre mère ce mercredi. - abamako.com

Drame à Mafouné cercle de Tominian: Un fou abat 6 personnes dont sa propre mère ce mercredi. Publié le jeudi 1 fevrier 2018

Mafouné, Chef-lieu de la commune dans le cercle de Tominian s’est réveillé mardi 30 janvier avec un drame à couper le souffle. Un jeune homme du nom de Emile a massacré six personnes et blessé plusieurs très tôt dans la matinée du mardi 30 janvier 2018. Selon un proche que nous avons pu joindre par téléphone, le jeune homme n’était pas connu comme quelqu’un de violent. Il s’est brusquement réveillé avec une folie terrible qui l’a conduit à commettre un massacre dans sa propre famille et certaines personnes qu’il a croisé en cours de route entre 5 heures et 6 heures.



Suivant les explications de notre interlocuteur, le jeune homme à peine 30 ans s’est livré à ce que personne ne s’attendait. Il a tout d’abord tué sa propre mère à l’aide d’un bâton ensuite sa tante qui est la femme de son oncle et une autre femme proche de sa famille. En route, il s’est servi du couteau d’un homme pour l’égorgé et blessant beaucoup d’autres personnes. Deux blessés évacués à Tominian ont succombé à leurs blessures.



A en croire notre interlocuteur, les victimes ont été tous prises par surprise car personne ne se doutait, qu’il pouvait être du jour au lendemain devenir fou. Il a pu être maitrisé quelques heures plus tard, dans un autre village, par les gens de Mafouné qui s’étaient lancé à sa recherche. Il a ensuite donc été ramené à Mafouné et mis à la disposition de la gendarmerie de Mandiakuy qui avait été aussitôt alertée.



