Violation des lois de la République : Le président de la CENI rappelle à l'ordre les candidats potentiels Publié le jeudi 1 fevrier 2018 | Le challenger

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Amadou Ba, a rappelé à l’ordre, dans un communiqué de presse, les candidats potentiels à l’élection du Président de la République.



Dans un communiqué daté du 24 janvier, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) sous la plume de son Président Amadou Ba a rappelé à l’ordre les candidats potentiels à l’élection du Président de la République, qui « inondent les espaces publics des affichages et slogans de campagne ». Il ressort du communiqué de cet organisme indépendant que « ces supports vantant les mérites ou les capacités d’un potentiel candidat, ressemblent à des affiches de campagne alors que le collège électoral n’est pas encore convoqué ».



La CENI va plus loin et tacle les candidats potentiels et la classe politique. « Ceux qui aspirent diriger l’Etat aux plus hautes fonctions ne doivent pas être les premiers enclins à la violation des lois de la République. La CENI invite la classe politique et les potentiels candidats à la retenue et au respect rigoureux de la loi électorale notamment en ses dispositions relatives à la campagne électorale », peut-on lire dans le texte officiel.



L’organe chargé de veiller au respect et à l’application de la loi électorale rappelle les dispositions utiles de l’article 70 de la loi n°2016-048 du 17 octobre 2017 selon lesquelles la campagne électorale est ouverte à partir du vingt et unième jour qui précède le jour du scrutin pour l’élection du Président de la République et des députés, du seizième jour précédant le scrutin référendaire, l’élection des conseillers nationaux et des conseillers des collectivités territoriales ».



Chiaka Doumbia



Le challenger