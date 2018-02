Nord du Mali : Un maire controversé porté disparu - abamako.com

Nord du Mali : Un maire controversé porté disparu
Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Maire de Tarkint, dans la région de Gao, et ancien médiateur pour la libération d’Européens enlevés par des groupes jihadistes, Baba Ould Cheikh “a été enlevé entre le 21 et le 23 janvier par six hommes armés”, a déclaré mercredi à l’AFP un membre de sa famille, sans donner de détails.



“Il n’y a pas de doute sur son enlèvement. Ce n’est pas une simple disparition. Soit le rapt a été effectué par des hommes avec qui l’oppose un différend, soit ce sont des islamistes qui ont organisé le rapt”, a expliqué à l’AFP une source de sécurité.







Le nom de Baba Ould Cheikh avait été cité dans l’enquête sur l’atterrissage dans la région de Gao, en novembre 2009, d’un Boeing 727 venant du Venezuela, transportant de la cocaïne et d’autres produits illicites, selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Après avoir déchargé son contenu, les trafiquants avaient incendié l’appareil.



Baba Ould Cheikh avait été arrêté par les forces de sécurité maliennes en avril 2013 pour “trafic de cocaïne”, puis libéré quelques mois après “faute de preuves”.