Suspension du maire de la commune VI : L'UACDDDD apporte son soutien au maire Alou Coulibaly Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

L’Union des Associations et des Coordinations des Droits des démunis (UACDDDD) apporte son soutien au maire de la commune VI, Alou Coulibaly, suspendu, et lance un appel aux autorités du Mali au nom de la stabilité du pays.



Les réactions consécutives à la suspension du maire de la Commune VI ne faiblissent pas. Après le communiqué de soutien du Collectif pour la défense de la République (CDR), l’association des femmes veuves, l’association des jeunes pour le développement de Yirimadio, c’est au tour de l’Union des Associations et des Coordinations des Droits des démunis (UACDDDD) de venir en soutien au maire de la Commune VI. Cette organisation apolitique à but non lucratif, regrette la suspension du maire dans un communiqué. « C’est avec stupéfaction que l’UACDDDD a appris la suspension de Monsieur le Maire Alou Coulibaly de la Commune VI du district de Bamako », regrette Soungalo Koné, président de l’UACDDDD. Pour cette association, la suspension du maire n’a que des raisons politiques. «Vu l’engagement du maire Alou Coulibaly depuis son élection, pour la justice, l’égalité et le développement de la Commune VI, l’UACDDDD proteste et condamne cette suspension pour des raisons purement politiques…», a déclaré Soungalo Koné. Pour la stabilité du pays, elles ont lancé un appel à l’endroit des autorités. « Pour la consolidation de la paix et la stabilité dans tout le pays, nous demandons aux autorités de travailler dans le sens de la régularité, la partialité pour l’intérêt de toute la population », prévient-il.







Moctar Dramane Koné, Stagiaire