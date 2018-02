Le porte-parole des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016, Adama Fomba : « Je remercie le ministre de l’Education nationale qui a pris ce problème à bras le corps pour arriver à cette solution » - abamako.com

Le porte-parole des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016, Adama Fomba : « Je remercie le ministre de l'Education nationale qui a pris ce problème à bras le corps pour arriver à cette solution » Publié le vendredi 2 fevrier 2018

Apres la suspension de leur mot d’ordre de grèves de 408 heures suite à la satisfaction partielle de leurs réclamations, les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 ont tenu un meeting d’information hier jeudi 1er février 2018 à l’ECICA . L’occasion pour les leaders syndicaux d’expliquer à leurs camarades les contenus du document et féliciter le gouvernement à travers le ministre de l’éducation pour l’avancée du processus.



A l’entame de ses propos, Adama Fomba, porte-parole des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016, a félicité ses camarades enseignants pour le respect des consignes tout au long de la grève. Il avance que c’est grâce à la mobilisation générale des enseignants que les objectifs fixés par les syndicats ont été atteints. Il a précisé que les grèves de 408 dont ils avaient déposé le préavis concernait deux grands points : «nous avons déposé un préavis de grèves de 408 heures sur deux points notamment l’adoption du projet de loi portant sur statut autonome du personnel enseignant ; la promulgation et l’application de ladite loi ». Aux dires du porte-parole Fomba, c’est après avoir eu satisfaction de tous les points de réclamations que les syndicats ont suspendu le mot d’ordre de grèves . « Nous avons décidé de suspendre notre mot d’ordre de grèves de 408 heures parce que nous avons réussi l’adoption du statut ; sa promulgation par le président de la république ; le décret d’application et l’arrêté interministériel qui fixe les modalités de transposition », a-t-il expliqué à ses camarades enseignants. Donc, continue-t-il, c’est pour vous donner cette bonne information que nous avons organisé ce meeting d’information. Par rapport à l’avancée du dossier, le secrétaire général de SYPESCO affirme qu’ils sont comblés de joie. Il a félicité les plus autorités du pays notamment le ministre de la tutelle qui s’est battu corps et âme pour que ce résultat soit. « Je remercie le ministre de l’Education nationale qui a pris ce problème à bras le corps pour arriver à cette solution », a-t-il déclaré. Aux dires des syndicalistes, dans le décret d’application, l’application de la loi débutera le 1er janvier 2018. Donc, l’alignement sur le salaire des enseignants doit être fait dans un bref délai. Adama Fomba a laissé entendre qu’ils vont suivre l’évolution des choses et a invité le gouvernement à respecter ses engagements pour éviter d’autres mouvements dans l’année scolaire ; « Nous avons suspendu notre mot d’ordre. Nous sommes de bonne foi et nous invitons le gouvernement à commencer l’application dans un bref délai pour éviter d’autres mouvements dans l’année scolaire », a-t-il sollicité. Aux dires de Adama Fomba, les enseignants ne souhaitent jamais la grève ; ils souhaitent une école apaisée mais souvent ce sont les conditions de vie et de travail qui poussent les syndicats d’aller en grève. « Nous sommes de bonne foi et il faut que les autorités du Mali respectent leurs engagements pour le renouveau de l’école malienne », a-t-il conclu.







Boureima Guindo