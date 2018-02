Faits divers : L’apprenti, le mécanicien et la vendeuse d’orange - abamako.com

De plus en plus les aide-ménagères qui viennent à Bamako se lancent dans la vente de fruits et légumes ou de sachets d'eau en plastique de 25 ou 50 F CFA. Kadia est l'une d'entre elles qui vend désormais les oranges et se faufile de garage en garage. Assez potelée, éveillée, elle est la proie de nombreux mécaniciens et apprentis de nombreux garages qui se suivent à Hamdallaye derrière le centre islamique.



Ce jour vendredi après-midi, Boura qui la guettait avait accumulé les crédits. Afin de pouvoir jouer son jeu. Ce même jour, son chef devait sortir avec Kadia. Tous les rendez-vous étaient le garage.



Arrivée aux environs de 21h, Kadia voulait sortir avec plutôt le mécanicien. La surprise fut grande lorsque l'apprenti pointé lui tend la somme de 50 mille francs pour un jeu de jambe qui comprenait aussi les crédits accumulés de 20 mille francs CFA. Kadia indique à l'apprenti de faire vite avant que les gens ne viennent. Son objectif étant de se servir du patron et de l'apprenti. Malheureusement pour elle, 5 mn seulement qu'ils eurent à se mettre à l'acte, apparait le patron Moussa.



Celui-ci les ayant aperçus de loin, marche comme un chat. Il vient les attraper. Voulant alors les humilier, Kadia pète les plombs et dévoile tout le secret. Dépassé et déboussolé, Moussa s'en prend à son apprenti qu'il décide de chasser. Celui-ci se sentant en position de faiblesse à commencer à lui présenter ses excuses. Finalement, il sera également secouru par Kadia. Humilié, Moussa décide enfin que l'apprenti va se marier avec Kadia si elle accepte. L'apprenti demande à Kadia si c'est possible, il va s'engager. Malheureusement, Kadia était fiancée et son mari est en Côte d'Ivoire.



Par cet acte, l'apprenti est devenu un petit roi dans le garage. Puisque finalement, afin que l'apprenti ne dévoile le secret, le patron l'a mis dans toutes les conditions idoines de travail. Il est devenu son associé et son confident. "Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.", Lavoisier.



Youba KONATE