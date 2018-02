Des recommandations pertinentes pour renouer le dialogue entre différentes acteurs - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Des recommandations pertinentes pour renouer le dialogue entre différentes acteurs Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | L’Essor

Tweet

Les travaux des assises de la Table ronde sur le secteur de la santé, de la solidarité et de la promotion de la femme ont pris fin, mercredi dernier au Palais de la culture Amadou Hampaté Bah. La cérémonie de clôture, présidée par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr Samba Ousmane Sow, s’est déroulée en présence du coordonnateur des partenaires techniques et financiers de la santé, Mme Josiane Yaguibou et du coordinateur général des conférences sociales, Pr Doulaye Konaté. Y étaient aussi présents l’ancien ministre de la Santé, Dr Foutoumata Nafo Traoré et nombre d’invités de marque.

Cette rencontre est la seconde du genre qui intervient après celle consacrée au secteur de l’éducation du 27 au 29 novembre 2017. Durant trois jours, les acteurs ont largement discuté de trois thématiques spécifiques liées au dialogue social, à savoir la gouvernance dans le secteur de la santé, l’offre de services dans le secteur de la santé et le financement du secteur.

A l’issue des travaux, les participants ont fait d’importantes recommandations. Par rapport à l’offre de services, ils ont requis l’application stricte des textes en vigueur, des normes et procédures, y compris ceux relatifs au Schéma directeur d’approvisionnement et de distribution des médicaments essentiels (SDADME), à l’octroi des licences d’exploitation, à la gestion des CSCOM.

Des recommandations ont été faites aussi pour les instances du Programme de développement sanitaire et social (PRODESS), pour la mise en application de la loi hospitalière, la mise en cohérence des politiques et décisions relatives à la formation et au recrutement des matrones et aides-soignants.

La mise en place d’un système d’évaluation de la performance du personnel et l’assurance de son application, l’accélération de la déconcentration effective des services du développement social, au niveau communal, le renforcement des ressources humaines et de l’accueil dans les structures de santé figurent parmi les recommandations.

Concernant la gouvernance, les participants ont recommandé le développement des conventions de prestation de services sur l’informatisation et la télémédecine avec les structures de santé, la concertation entre les départements du secteur et le ministère de l’Enseignement supérieur sur la question des écoles publiques et privées de formation en santé et sciences sociales.

Ils ont aussi préconisé le renvoi de la question sur le statut particulier du personnel socio-sanitaire à la table ronde sur les négociations syndicales, l’appropriation de l’initiative « Deux millions de travailleurs communautaires de l’UA » pour réduire le gap de personnel et plus d’attention pour les nouvelles régions en matière de ressources humaines qualifiées.

Sur le financement du secteur, la rencontre a préconisé, entre autres, l’adoption diligente et le financement de la Stratégie nationale de la couverture sanitaire universelle (CSU), la mise en place de systèmes de financements innovants, la mise en place d’un mécanisme impliquant Etat, collectivités et bénéficiaires pour le suivi /évaluation de l’utilisation des ressources financières transférées aux collectivités.

Enfin, la création d’une synergie entre l’octroi des subventions au monde agricole et l’adhésion à une mutuelle de santé ainsi que la gratuité de la prise en charge de la femme enceinte, en post-partum et du nouveau-né avec un forfait obstétrical et un forfait pour l’enfant jusqu’à l’âge de cinq ans sur subvention de l’Etat, sont des points de recommandations.

Mme Josiane a remercié et félicité le gouvernement pour avoir initié 3 tables rondes en vue de l’apaisement du climat social. Au nom du groupe des partenaires, elle a félicité les experts pour la qualité des documents.

Par ailleurs, le chef de file des partenaires de la Santé a indiqué que le groupe des partenaires sollicite une implication plus accrue des usagers au processus en tant qu’acteurs et non en tant que bénéficiaires.

Elle a également encouragé la publication de ces travaux et la poursuite des discussions pour améliorer les pratiques. En outre, Mme Josiane a invité les parties prenantes à prendre en compte les messages forts issus de la rencontre et les traduire en actions concrètes en vue du développement d’un système de santé robuste, réactif et surtout proactif et qui répond aux attentes des populations, sans oublier le droit à la santé des femmes et des filles.

Le ministre Sow a exprimé les remerciements et félicitations du chef de l’Etat à Dr Fatoumata Nafo pour sa disponibilité constante dans la promotion de la santé au Mali. Au nom du peuple malien, il a aussi rendu hommage aux experts et autres personnes ressources pour l’immense travail accompli.

Le patron du département en charge de la Santé a promis que tout sera fait pour la mise en œuvre des recommandations au service du peuple, suggérant, lui-même, de mettre en place une commission technique dédiée à cela. Il a témoigné de sa reconnaissance au groupe des partenaires avant de donner l’assurance que leurs inquiétudes seront prises en compte.

Un des temps forts de la cérémonie a été la remise de moyens logistiques, notamment des motos ambulances aux directions régionales de la Santé.



Aminata D.

SISSOKO