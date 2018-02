Mission d’appui à la réconciliation : L’Équipe régionale de Kidal sera bientôt désignée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Mission d’appui à la réconciliation : L’Équipe régionale de Kidal sera bientôt désignée Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | L’Essor

© Autre presse par Dr

Kidal, troisième grande ville du Nord du Mali

Tweet

Une délégation du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, conduite par son secrétaire général, Attaher Ag Iknane, et comprenant notamment Modibo Kadjoké, chef de la Mission d’appui à la réconciliation, vient de séjourner à Kidal. Objectif : échanger avec les autorités de la ville et les populations sur la préparation de la mise en place de l’équipe d’appui à la réconciliation.

A cette occasion, le secrétaire général du ministère en charge de la Réconciliation nationale a largement édifié les populations et les autorités locales de la 8ème région sur les contours des missions dédiées à cette équipe, ainsi que sur le profil des personnalités qui doivent l’animer. Selon Attaher Ag Iknane, appel sera fait à des personnalités qui connaissent le milieu et ses réalités socio culturelles.

Les populations de l’Adrar des ifoghas devaient, pour leur part, faire des suggestions devant être prises en compte dans la désignation de ces personnalités. En effet, la Mission d’appui à la réconciliation nationale, en abrégé «MARN», a été créée il y a quelques mois pour une durée de trois ans. Rattachée au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, elle est formée d’hommes et de femmes choisis uniquement par les communautés sur la base de leur respectabilité, de leur probité morale et intellectuelle, mais aussi pour leur maîtrise des us et coutumes de leur terroir d’appartenance.

On espère ainsi voir la MARN contribuer au retour de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale. A cet effet, elle est chargée spécifiquement d’informer et sensibiliser les populations sur le processus de paix; d’identifier les mécanismes de médiation et de gestion des conflits locaux. Elle doit se reposer, au niveau local, sur les forces sociales capables d’influer sur le règlement diligent des conflits et promouvoir les initiatives locales de soutien à la réconciliation.

Le gouverneur de Kidal, Sidi Mohamed Ag Ichrach, a salué l’initiative de la création de cette structure. Il a assuré la délégation que les réflexions et consultations se poursuivront afin de trouver des personnalités consensuelles. Le département en sera très bientôt informé, a-t-il assuré.

L’Aménokal de Kidal, Mohamed Ag Iitall, a exprimé la joie de la population de recevoir une telle délégation. Il s’est également réjoui de la mise en place des équipes régionales d’appui à la réconciliation à travers le pays. Une initiative qui conforte le travail entrepris dans le cadre de la bonne gouvernance, de la paix et de la stabilité au Mali, a-t-il apprécié.

Quant au président de l’Autorité intérimaire de Kidal, Hassan Ag Fagaga, il a insisté sur l’existence de commissions de réconciliation qui permettront de régler certains conflits entre communautés. La Mission d’appui et de réconciliation a été bien accueillie dans la 8ème région administrative. La tenue de cette rencontre reste conforme au slogan du ministère en charge de la réconciliation : «engageons-nous pour un Mali réconcilié en paix où chacun compte».



Source : MRCS