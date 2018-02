26ème session ordinaire du Conseil d’Administration du FAFPA : Des perspectives ambitieuses pour 2018 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société 26ème session ordinaire du Conseil d’Administration du FAFPA : Des perspectives ambitieuses pour 2018 Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | Le challenger

Tweet

C’est une perspective majeure de la direction du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) issue de la 26ème session ordinaire du Conseil d’Administration tenue le mardi 30 janvier 2018 dans la salle de conférence de l’institution. C’était sous la présidence du tout nouveau Président du Conseil d’Administration, M. Ousmane Traoré, avec à ses côtés le Directeur Général du FAFPA, M. Mohamed Albachar Touré et l’ensemble des administrateurs.



Le programme d’activités 2017 du FAFPA a été adopté lors de la 25ème session ordinaire sur la base d’un budget approuvé de 7.598.348.931 FCFA. La mise en œuvre de ce programme fait ressortir que le taux et le rythme de la mobilisation de la Taxe de Formation Professionnelle (TFP) ont été les mêmes qu’antérieurement.







C’est ainsi que sur une prévision de 6 milliards 394 millions FCFA, la TFP 2017 recouvrée par la Direction générale des Impôts a été de 4 milliards 261 millions FCFA, soit un taux de recouvrement de 66,64%. «Ce qui explique les mesures prudentielles et de précaution prises par la direction du FAFPA quant à l’engagement de certaines rubriques de dépenses du programme », a expliqué le PCA. En dépit des conditions difficiles, sur 156 actions, plans et projets de formation (hors formation professionnelle par apprentissage) prévus, 112 actions, plans et projets de formation ont été réalisés pour la formation de 2.901 actifs tous secteurs confondus.



Toujours dans le cadre de l’exécution du programme 2017, le FAFPA a entamé des réformes pour améliorer l’offre de formation à travers la révision de l’habilitation des opérateurs de formations d’une part, et la mise en place des commissions techniques d’analyse et de régulation des projets à financer, d’autre part. A cet effet, 115 organismes de formation ont été habilités et sept organismes de formation équipés en matériels, appareillages et outillages (MAO).



Aussi, la direction du FAFPA a organisé des journées portes ouvertes à travers le ‘’Salon Millenium FAFPA-20 ans’’ avec l’ensemble de ses partenaires stratégiques, publics et privés, voire internationaux afin d’échanger, mutualiser et adopter des approches nouvelles de financement et de gestion pérenne de la formation professionnelle dans le cadre de sa mission. Il a surtout été recommandé, entre autres, d’approfondir la réflexion en vue du changement du mécanisme actuel de recouvrement des ressources de la TFP au même titre que les fonds et institutions de financement de la formation professionnelle des autres pays du RAFPRO, de consolider la pérennité du FAFPA par le recouvrement et la mise à disposition de l’intégralité des ressources de la TFP budgétisées dans l’année, de créer un cadre de concertation entre l’unité de coordination partenariat public/privé (PPP) et les structures en charge de la formation professionnelle.



Et le PCA de rappeler qu’au 31 décembre 2017, le taux d’exécution technique est de 71,79% et celui de l’exécution financière est de 78,18% y compris le règlement des arriérés en application des recommandations du conseil d’administration.



Porter les nouveaux engagements autour de 60%



La direction du FAFPA est engagée à relever les défis de la formation. En 2018, 185 actions, plans, projets de formation seront consolidés et financés au profit de 4.950 actifs tous secteurs confondus. Pour y parvenir, la 26ème session ordinaire du conseil d’administration a adopté le budget 2018 en recettes et en dépenses à la somme de 8.0852.632.701 FCFA dont 5.707.000.000 FCFA au titre de la prévision TFP 2018.



En termes de perspectives, outre la continuité du règlement des arriérés de factures, la direction du FAFPA se propose de porter ses nouveaux engagements autour de 60% de la prévision de la TFP mobilisable au regard du taux d’encaissement des exercices antérieurs. Les ressources supplémentaires, a indiqué le PCA, seront orientées spécifiquement sur trois axes majeurs à savoir : les programmes de soutien à la formation (communication et ingénierie), le nouveau manuel de procédures et cadre organique et la construction du siège du FAFPA.



Enfin, la mise en œuvre des projets et programmes (PROCEJ, le PIC III de Lux-Dev et le PRAPS) confiés au FAFPA en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué se poursuivra en 2018.



Daouda T. Konaté