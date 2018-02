EDM et SOMAGEP couvrent désormais kéniéba ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région EDM et SOMAGEP couvrent désormais kéniéba ! Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | Kayesinfos

Tweet

« Conformément aux orientations et instructions fermes du Président de la république, Ibrahim Boubacar KEITA, tous les cercles du Mali, les villes frontalières et stratégiques seront désormais prises en charge par EDM et SOMAGEP, en ce qui concerne leur alimentation en électricité et en eau ».

Tels ont été les premiers propos du ministre de l’Énergie et de l’eau, Malick ALHOUSSEINI lors de sa vite le jeudi 01 février 2018 à Kéniéba pour la passation de distribution de l’électricité par l’EDM et l’eau par la SOMAGEP qui étaient gérés par des privés.

Selon le Ministre l’énergie et de l’eau «Il aura du courant 24H/24 dans la ville de kenieba a partir d’aujourd’hui au même prix que sur l’ensemble de l’entendu du territoire national à 98fcfa /kw pour le courant et 135fcfa pour l’eau».

La délégation ministérielle avait à ses cotés le désormais Ex -Gouverneur de Kayes nouvellement promu secrétaire général du ministère de l’administration territoriale et des collectivités du Mali et ont visité le poste de la ville, le site de traitement dernière l’école fondamentale de kenieba, les stations de pompage de la SOMAGEP et le château d’eau de Kenieba.

Pour le Maire de kenieba « les cercles au Mali, Kénièba outre son enclavement, a pour casse-tête le problème d’eau .Pas une seule goutte d’eau dans les bornes-fontaines et l’électricité. ».

La délégation aussi a visité la centrale solaire de KAMA et l’adduction d’eau de la ville. À tous les niveaux, le ministre a fait part de la décision de son département, conformément à la vision du Président de la République IBK, de la reprise de fourniture d’eau et d’électricité de la ville de Kéniéba par la SOMAGEP et l’EDM.

Il n’a pas manqué de louer les efforts consentis par le gouvernement en cette période critique que traverse la nation en exhortant les Maliens à ‘’s’unir et à soutenir le gouvernement dans ses actions de développement de tous les jours’’.

C’est par des vœux de prière pour le Mali qui traverse une dure épreuve de son histoire que la visite du ministre Malick ALHOUSSEINI a pris fin.

Mamadou Magassa correspondant de kayesinfos à kenieba



Best free WordPress theme



Partager