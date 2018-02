Mali: l’opposition dénonce une dégradation de la situation sécuritaire - abamako.com

Mali: l'opposition dénonce une dégradation de la situation sécuritaire Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | RFI

Les attaques se sont multipliées ces dernières semaines dans le nord du Mali. Une dégradation de la situation sécuritaire dénoncée par une douzaine de partis de l'opposition. Dans une déclaration, ils accusent directement le gouvernement et le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, avec des mots très forts : « incurie, insouciance, incompétence ». Et ils demandent des explications.



Depuis une semaine, nous enregistrons attaque sur attaque. Je crois qu’il est temps d’interpeller fortement le président de la République et son gouvernement dans la série d’évènements malheureux qui arrivent au pays. Leur responsabilité à mon avis est engagée. Si nous n’interpellons pas le président de la République, qui allons-nous interpeller? Enfin, c’est le président et le gouvernement qui sont responsables de la sécurité des Maliens.