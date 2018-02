Finale du CHAN: Ce sera Maroc-Nigeria - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Finale du CHAN: Ce sera Maroc-Nigeria Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Les matches de demi finale du CHAN 2018

Les matches de demi finale du CHAN 2018 au Maroc Tweet

Le Maroc, vainqueur (2-1) de la Libye après prolongations mercredi en demi-finale de la Chan-2018, affrontera dimanche le Nigeria pour le titre de champion d'Afrique des locaux. Un doublé d’Ayoub El Kâabi aux (73è et 95è) et Walid El Karti sur penalti (116è) pour le Maroc et Abdoul Khalifa pour la Libye à la 86è sont les buteurs de la soirée. Le Maroc affrontera ainsi le Nigeria tombeur (1-0) du Soudan, en finale.



BDS