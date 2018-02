Après la qualification du Nigéria pour la finale: Les joueurs affichent leur admiration pour Salisu Yussuf! - abamako.com

Après la qualification du Nigéria pour la finale: Les joueurs affichent leur admiration pour Salisu Yussuf! Publié le vendredi 2 fevrier 2018

© Autre presse par DR

Salisu Yussuf, l`entraineur au chan 2018

Salisu Yussuf, l`entraineur au chan 2018 au Maroc. Tweet

Le gardien, capitaine du Nigeria même expulsé, Ikechukwu Vincent Ezenwa, son remplaçant Théophilus Afelokkhai, les buteurs contre l’Angola en quart Anthony Okpotu et Sunday Faleye, ont exprimé toute leur admiration pour leur entraîneur dans la zone mixte et en conférence de presse…



Ancien joueur nigérian formé au sein de l’équipe de Maiduguri El-Kanemi Warriors, Salisu Yussuf (56 ans), a été promu au poste d'entraîneur en chef de l'équipe nationale nigériane, les Super Eagles le 18 janvier 2016. S’il évoque la « grande responsabilité » qui lui a été confiée en rejoignant le staff technique, il évoque sa relation avec les joueurs. Une relation qui date depuis bien avant sa nomination, et qui respire la complicité. Interrogés dans la zone mixte, le buteur



Gabriel Okechukwu a littéralement encensé le travail de Salisu Yussuf chez les Super Eagles, mais également dans ses précédentes missions.



« Je suis son complice depuis, quand nous étions en stage, et je le connais depuis près de dix ans. Selon moi, son travail accompli ces dernières années, notamment dans cette compétition, lui apporte beaucoup de crédit. Ce qu’il a réussi en tant qu’adjoint et même intérimaire, lui a apporté une reconnaissance. Mais, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait avant. Ce soir je lui tire chapeau et lui remercie. C’est un grand jour pour nous et pour lui. Cette qualification, c’est sa réussite et l’ensemble de l’équipe » a ainsi expliqué le buteur.



« Je crois que sa principale qualité est sa façon de vivre le football. C’est quelqu’un de très passionné. Le football est sa vie, il y pense sept jours sur sept. Cette passion qui l’anime, il nous la transmet, et je pense que nous tous qui travaillons avec lui, sommes en accord avec sa personnalité. Nous sommes venus ici, au Maroc, pour continuer à grandir et écrire l’histoire de notre football avec lui. Cette qualification est la réussite de l’entraîneur », a déclaré dans la zone mixte le remplaçant Oladele Ajiboye.



Anthony Okpotu a salué le travail de son entraîneur Salisu Yussuf après la qualification obtenu par le Nigeria sur le Soudan. Salisu « a fait un travail phénoménal avec notamment une gestion très intelligente des temps de jeu de chacun », a estimé l’attaquant de Lobi Star.



« Il a montré une gestion très intelligente avec les autres membres du staff. On a failli perdre ce match. Mais il a eu un sursaut grâce à lui. Il a permis cette performance et il a été excellente face à une bonne équipe de l’Angola », a déclaré Okpotu en zone mixte.



« Pour moi, Salisu a fait un travail remarquable », a-t-il ajouté.



De l’avis de l’encadrement dont son adjoint Imama Amapakabo, l’une des réussites jusque là de Salisu est d’avoir fait tourner constamment son effectif pour ménager ses cadres et impliquer tous ses joueurs y compris les blessés. Il ne perdait pas confiance aux joueurs malgré les temps d’hésitations. Nous n’avons jamais perdu confiance, pourtant on a raté une multitude d’occasions»



« Ce match était plus important pour nous. C’était également très difficile. Tout le monde a été mis à contribution. Cette qualification revient à tout l’effectif du Nigeria et à tous les supporters », a conclu Anthony Okpotu



B. D. S.



Depuis le Maroc