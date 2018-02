Déclaration du Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme,M. Vladimir Voronkov sur la signature du décret portant sur l’adoption de la Politique Nationale de Prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme au Mali - abamako.com

Publié le vendredi 2 fevrier 2018 | MINUSMA

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme M. Vladimir Voronkov félicite le Gouvernement du Mali pour la signature par le Président Ibrahim Boubacar Keita du décret portant sur l’adoption de la Politique Nationale de Prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme ainsi que son plan d’action. Il note avec satisfaction que cette politique repose sur les piliers de la prévention, de la protection, de la poursuite de la réponse et de la cohésion sociale et est basée sur les principes de la bonne gouvernance, l’égalité des genres, la promotion des droits humains et la protection des victimes du terrorisme.



Le Secrétaire général adjoint pour la lutte contre le terrorisme félicite également le gouvernement ainsi que les représentants du gouvernement et de la société civile de toutes les régions du Mali qui ont contribué au succès de l’atelier sur la mise en œuvre de la politique, qui s’est conclu le 31 janvier à Bamako, avec le soutien du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme.



Le Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme est disposé à travailler avec le gouvernement pour soutenir la mise en œuvre de la Politique Nationale de Prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme et ce, en coopération avec la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies (MINUSMA), l’Equipe pays des Nations Unies et tous les partenaires.



Le Secrétaire général adjoint pour la lutte contre le terrorisme est convaincu que la mise en œuvre de cette politique de manière inclusive contribuera non seulement à combattre le fléau du terrorisme et de l’extrémisme violent au Mali, mais aussi à construire les bases d’une société où la cohésion sociale, les droits humains et le développement pourront bénéficier à tous les Maliens.



New York, le 2 février 2018



